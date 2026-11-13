Corazze naturali e amuleti contemporanei: Suma Cruz porta a Milano Exquisite Creatures Drop 2 e l'omonimo fashion film di Eric Dover, dove il gioiello supera i codici tradizionali per farsi armatura e parte integrante del corpo

Non semplici accessori, ma piccole sculture pensate per proteggere e raccontare chi le indossa. Il brand spagnolo di alta gioielleria Suma Cruz, fondato dalla designer Susana Cruz, ha scelto Milano e gli spazi intimi de Il Cinemino per svelare Exquisite Creatures Drop 2, il nuovo capitolo della collezione Primavera/Estate 2027, accompagnato dall’omonimo fashion film diretto da Eric Dover.

Al centro del progetto c’è una riflessione sulla dualità tra forza e fragilità. La designer prende ispirazione dalle corazze del mondo naturale, come squame, vertebre, spine e artigli, per dar vita a un repertorio organico dove il metallo si intreccia con madreperla, opali, perle, turchesi e cristallo di rocca.

«Mi affascinano le armature naturali degli animali, che proteggono la loro fragilità e nascondono, sotto una superficie apparentemente dura, un universo di sensazioni», ha raccontato Susana Cruz in merito alla collezione.

Un ritratto di Susana Cruz

Ogni creazione diventa così un amuleto contemporaneo, il tassello di una trilogia iniziata con la SS26 che immagina un regno sospeso tra mare e deserto, dove la memoria viene custodita come un bene prezioso.

Questa visione prende forma sul grande schermo grazie al dialogo creativo con il regista Eric Dover. Ambientato in un paesaggio enigmatico e quasi lunare, il cortometraggio, interpretato dalla modella Ola Kursa, trasforma i gioielli in un vero e proprio esoscheletro.

Lontani dall'idea di un ornamento statico, i pezzi definiscono la silhouette della protagonista senza mai costringerla, amplificandone i movimenti e fondendosi con la sua identità.

Con Exquisite Creatures, Suma Cruz conferma la propria vocazione cinematografica, proseguendo un percorso di ricerca visiva già premiato a livello internazionale nel 2023 con il corto Tanzania (diretto da Eugenio Recuenco), e dimostrando ancora una volta come il linguaggio del gioiello possa superare i codici tradizionali per farsi pura narrazione.

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