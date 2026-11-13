Dopo anni di cucine open space, l'interior design riscopre gli ambienti semiaperti: vetrate, divisori e soluzioni flessibili per organizzare meglio casa

Cucinare mentre gli amici chiacchierano sul divano, tenere d'occhio i bambini che giocano in soggiorno, avere una stanza grande anziché due più piccole: le ragioni per amare una cucina open space non mancano. Ma chi ne ha una conosce anche l'altra faccia della medaglia. Gli odori che raggiungono ogni angolo della casa, il rumore della lavastoviglie mentre si cerca di guardare un film e, soprattutto, la sensazione di avere la cucina sempre sotto gli occhi, anche quando si vorrebbe dimenticare per un momento i piatti da lavare.

Forse è anche per questo che gli interior designer stanno tornando a interessarsi a una soluzione che sembrava essere passata in secondo piano: le cucine semiaperte, capaci di mantenere un collegamento con il soggiorno senza rinunciare alla possibilità di separare i due ambienti.

Non parliamo del ritorno alla cucina tradizionale, chiusa dietro una porta, ma di un approccio più flessibile alla distribuzione degli spazi. Vetrate, pareti scorrevoli e divisori leggeri permettono di creare ambienti distinti, lasciando passare la luce e mantenendo quella continuità visiva che ha contribuito al successo degli open space.

A confermare questo cambiamento è anche il 2027 Kitchen Trends Report, che individua nella suddivisione degli spazi in zone funzionali una delle principali direzioni della progettazione domestica.

Ma perché stiamo tornando a desiderare una maggiore separazione tra gli ambienti? E come si può ottenere senza sacrificare l'estetica e la luminosità della casa?

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Perché le cucine open space stanno cambiando

Il successo delle cucine aperte è facile da comprendere. Eliminare le pareti tra cucina e soggiorno permette di creare un ambiente più ampio, favorisce la convivialità e spesso migliora la circolazione della luce naturale.

Con il tempo, però, sono emersi anche alcuni limiti di questa soluzione.

Chi vive in un open space sa bene quanto possa essere difficile ignorare il rumore degli elettrodomestici mentre qualcuno guarda la televisione o lavora al computer. Senza contare gli odori della cucina, che possono diffondersi nel soggiorno, e il disordine del piano di lavoro, inevitabilmente visibile anche quando si vorrebbe semplicemente rilassarsi.

La questione è diventata ancora più interessante da quando le nostre abitazioni hanno iniziato a ospitare un numero crescente di attività, dal lavoro da remoto allo studio, fino ai momenti dedicati al tempo libero. Avere ambienti completamente comunicanti non è sempre la soluzione più pratica.

Secondo il 2027 Kitchen Trends Report, realizzato attraverso un sondaggio tra 830 professionisti del settore negli Stati Uniti e in Canada, l'81% degli intervistati considera la suddivisione intenzionale degli ambienti in zone funzionali una scelta destinata a durare. Inoltre, il 46% indica le configurazioni semi-chiuse tra le soluzioni emergenti, mentre il 41% segnala un crescente interesse per le cucine parzialmente nascoste.

Questo, ovviamente, non significa che l'open space sia destinato a scomparire. Piuttosto, i dati suggeriscono che la progettazione degli interni stia cercando un equilibrio diverso tra apertura, privacy e funzionalità.

Il ritorno delle cucine semiaperte, tra vetrate e pareti scorrevoli

La soluzione che meglio interpreta questa evoluzione è probabilmente la cucina semiaperta, un ambiente che mantiene un collegamento con il soggiorno, ma può essere separato attraverso elementi architettonici leggeri o mobili.

Una delle possibilità più interessanti è rappresentata dalle pareti vetrate, che permettono alla luce di attraversare gli spazi creando, allo stesso tempo, una separazione fisica.

Le versioni con profili sottili in metallo si adattano agli interni contemporanei, mentre quelle con cornici in legno risultano particolarmente eleganti negli ambienti più caldi e naturali. Le porte scorrevoli, invece, consentono di aprire completamente la cucina quando si ricevono ospiti e di chiuderla durante la preparazione dei pasti.

Nel mondo dell'interior design anglosassone si parla spesso di broken plan, un approccio alla progettazione che supera la distinzione rigida tra ambienti aperti e chiusi, organizzando la casa in zone differenti ma visivamente collegate.

Non sempre, però, servono porte o pareti vere e proprie. Anche una libreria passante, una penisola, un mobile basso o una variazione nella pavimentazione possono contribuire a definire le diverse funzioni di uno spazio.

Un'altra interpretazione interessante riguarda le cucine a scomparsa, progettate con ante rientranti o pannelli che permettono di nascondere elettrodomestici e piani di lavoro quando non vengono utilizzati.

È una soluzione particolarmente adatta agli appartamenti contemporanei, dove cucina e soggiorno condividono spesso lo stesso ambiente e l'ordine visivo assume un ruolo importante.

Come separare la cucina dal soggiorno senza rinunciare alla luce

Se questa tendenza vi incuriosisce, la buona notizia è che non occorre necessariamente affrontare una ristrutturazione completa per ripensare il rapporto tra cucina e soggiorno.

La prima cosa da considerare è la disposizione della stanza. In un ambiente piccolo, una separazione troppo importante rischia di ridurre la luminosità e la percezione dello spazio, mentre un divisorio leggero può aiutare a organizzarlo senza appesantirlo.

Le vetrate trasparenti, per esempio, sono una buona soluzione quando la cucina non dispone di una finestra propria, purché il progetto rispetti i requisiti di illuminazione, aerazione e ventilazione previsti per l'abitazione.

Chi preferisce un risultato meno architettonico può invece utilizzare una libreria aperta su entrambi i lati, che permette di distinguere le zone senza creare una barriera visiva troppo netta. Anche le porte scorrevoli possono rivelarsi particolarmente utili, soprattutto quando vengono progettate per scomparire all'interno della parete o scorrere lungo di essa.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la continuità estetica. Utilizzare materiali, finiture e tonalità coerenti tra cucina e soggiorno aiuta a mantenere una sensazione di armonia, anche quando gli ambienti sono separati.

Per esempio, una cucina con mobili in rovere chiaro può dialogare con una zona living caratterizzata dallo stesso legno, mentre una palette cromatica comune permette di creare un collegamento visivo tra le due stanze.

Naturalmente, ogni soluzione deve essere valutata anche dal punto di vista tecnico, soprattutto quando comporta modifiche alle pareti, alla ventilazione o agli impianti.

Il vero obiettivo, però, non è scegliere tra cucina aperta e cucina chiusa, come se una delle due fosse necessariamente migliore dell'altra.

È progettare una casa capace di adattarsi ai diversi momenti della giornata, lasciando spazio alla convivialità quando lo desideriamo, ma anche alla tranquillità e alla privacy quando ne abbiamo bisogno.

L'immagine in apertura di questo articolo è stata generata con l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo