Per l’Autunno-Inverno 2020, il brand lancia la collezione dal sapore vintage realizzata assieme alla cantautrice francese

Si chiama “Sandro Paris & Clara Luciani” ed è la nuova capsule collection che vede la collaborazione di due eccellenze francesi: il brand di moda e la talentuosa cantautrice di origini corse, prima in classifica con brani come “La Grenade” e “Comme toi”.

Clara Luciani aveva un sogno nel cassetto: realizzare capi fashion che la rappresentassero veramente.

L’incontro con Evelyne Chetrite, fondatrice e creative director del brand, è stata l’occasione perfetta, colta al volo dalla cantante.

Il risultato della linea ideata a quattro mani è una capsule in edizione limitata e numerata che si compone di circa 30 pezzi che rispecchiano lo stile di entrambe.

Pensata per donne multitasking, sempre in movimento, in viaggio e in tournée ma che mai lascerebbero a casa l’eleganza, la linea comprende abiti che rievocano i ricordi d'infanzia di Clara, del caldo del sud della Francia e i colori dei film di Jacques Demy.

Le camicie, invece, ricordano i capi che il nonno di Evelyne realizzava nel suo atelier di Rabat.

I gilet jacquard e i mini pull si abbinano a pantaloni ampi con grandi risvolti in lana, tinta unita o a quadri. Gli abitini dalle linee morbide in seta stampata sono arricchiti dal pizzo e il gilet in velluto completa i look con un tocco "manlike" molto chic.

Interessanti anche gli accessori: dalle cinture gioiello alle collane, dalle decolleté agli ankle boots, non manca all’appello nessuno dei must di stagione per completare mise impeccabili.

La capsule “Sandro Paris & Clara Luciani” sarà disponibile a partire dal 15 ottobre sul sito ufficiale del brand.