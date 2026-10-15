Jeanne Damas firma un'inedita capsule sportswear dal sapore nostalgico e super chic. Tra sneaker iconiche e pezzi co-ord, questa collezione è pronta a conquistare il vostro guardaroba autunnale

Quando lo stile effortlessly chic parigino incontra l’anima pop e nostalgica del fitness anni '80, il risultato non può che essere una collezione da tenere d'occhio.

Tra pochissimi giorni debutta l'inedita capsule Rouje x Reebok, una selezione di capi e accessori pensati per muoversi con naturalezza tra un impegno e l'altro, da una sessione di allenamento all'aperitivo improvvisato con le amiche.

L'ispirazione attinge a piene mani dall'epoca d'oro dell'aerobica, strizzando l'occhio a icone cult come Véronique de Villèle e Davina Delor.

Il brand fondato da Jeanne Damas reinterpreta l'eredità sportiva del colosso dello sportswear infondendogli un tocco squisitamente francese: silhouette femminili, texture morbide e una palette raffinata giocata tra tonalità bordeaux, navy ed écru. Il mix perfetto per chi ama passare direttamente dal leggings di una lezione di fitness alla pista da ballo.

Tra i pezzi chiave da appuntare nella wishlist spiccano il Diana Vintage Sweater, il Gigi Square Neck Ribbed Bodysuit dal taglio geometrico, il Sabi Feminine Wrap Top e il pratico Junles Lightweight Windbreaker Jacket.

Ma il vero fiore all'occhiello della capsule è la rivisitazione dell'iconica sneaker Freestyle (disponibile sia in versione Hi che Lo): realizzata in morbida pelle con dettagli Classic Burgundy, inserti in pelle Rally, sovrapposizioni in suede e delicati occhielli smerlati, è rifinita dall'immancabile branding tricolore di Rouje.

Come racconta Jeanne Damas, fondatrice di Rouje: «Abbiamo amato l'idea di prendere l'eredità sportiva di Reebok e darle una prospettiva decisamente Rouje, femminile, effortless e parigina. La collezione parla di movimento, ma anche di come vuoi sentirti quando indossi ciò che porti.»

Pronte a fare un tuffo negli Eighties? Segnate la data in agenda: la capsule Rouje x Reebok sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su Reebok.eu, Rouje.com e presso selezionati rivenditori partner.

Rouje x Reebok: i nostri pezzi preferiti dell’esclusiva capsule collection Rouje x Reebok



Courtesy of Press Office

Rouje x Reebok



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