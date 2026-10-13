Lo stile cool e irriverente di Jonathan Anderson incontra l’icona del cozy per eccellenza nella nuova e attesissima collaborazione in arrivo questo autunno.

JW Anderson e UGG® annunciano la loro prima collaborazione esclusiva, regalandoci così il perfetto modello di scarpe di cui non sapevamo di aver bisogno per la stagione fredda.

La capsule prende due dei cavalli di battaglia di UGG, il leggendario Classic Boot e l'amatissimo sabot Tasman, e li rilegge attraverso l'estetica eclettica di Jonathan Anderson.

Il risultato è un mix inaspettato tra loafer sartoriale e pantofola ultra-cozy, pensato per muoversi con disinvoltura dai momenti off-duty ai look da città più ricercati.

Al centro del progetto c'è la passione del designer britannico per il mocassino, un dettaglio chiave che da sempre caratterizza il ready-to-wear della sua maison.

In questa reinterpretazione, le silhouette iconiche di UGG® acquistano nuove proporzioni grazie a una raffinata punta arrotondata e alle tipiche cuciture a scatola.

La morbidezza e l'ammortizzazione leggendarie del brand californiano restano naturalmente intatte, garantendo la sensazione di camminare su una nuvola, ma con una struttura ancor più strutturata e chic.

La collezione si sviluppa su una palette unisex essenziale, curata personalmente da Anderson, che affianca al classico tonalità chestnut la nitidezza del khaki e un'inaspettata pennellata energica di orange.

Come spiega lo stesso Jonathan Anderson, l'idea nasce dal desiderio di osservare qualcosa di estremamente familiare attraverso una prospettiva del tutto nuova.

Per il designer, collaborare significa proprio sperimentare e far dialogare due visioni distinte: il linguaggio sartoriale del mocassino trova così una traduzione inedita nel mondo informale di UGG.

I modelli JW ANDERSON x UGG® Loafer Boot e JW ANDERSON x UGG® Loafer saranno disponibili a partire dal 15 ottobre 2026 nei punti vendita selezionati e online su jwanderson.com

E sono già pronti a diventare il nuovo tormentone di stagione su tutti i look da street style più riusciti!

Courtesy of Press Office