La nostalgia anni Duemila incontra una nuova interpretazione del denim: Guess rilancia una silhouette iconica con un modello bootcut e dettagli d’archivio

La vita bassa torna protagonista del guardaroba denim con i GUESS B Jean Low Rise, i nuovi jeans che riportano sotto i riflettori una silhouette simbolo degli anni Duemila. La ricordiamo tutte, giusto? A interpretare il modello è Becky G, cantante, autrice e attrice statunitense. Il suo stile personale unisce musica, moda e radici chicane, con un forte legame con la cultura della West Coast.

B Jean Low Rise: il ritorno del denim Y2K

Il ritorno dei jeans a vita bassa continua a ispirare le collezioni contemporanee. GUESS infatti riparte dal proprio archivio per aggiornare una vestibilità che ha segnato un'epoca. La nuova proposta punta su una linea slim bootcut, aderente e leggermente svasata sul fondo. Il risultato ottenuto è un modello dal gusto vintage, pensato per il guardaroba di oggi.

Credits: Courtesy of Press Office

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I B Jean sono disponibili in due varianti: la prima presenta una classica silhouette bootcut a vita bassa. La seconda si distingue per l'inserto triangolare lungo la cucitura laterale. Questo dettaglio grafico richiama l'estetica GUESS e aggiunge notevole carattere al design. A completare la proposta poi, ci sono lavaggi dall'effetto vissuto, ispirati al denim d'archivio.

Becky G interpreta la nuova campagna GUESS

Il volto della campagna è Becky G, artista internazionale che ha costruito la propria immagine unendo musica, moda e identità culturale. Nata e cresciuta a Inglewood, in California, ha spesso utilizzato lo stile per esprimere le proprie origini messicano-americane, e il suo rapporto con la moda riflette anche il legame con la West Coast.

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La scelta dell'artista è ben precisa e significativa: si inserisce infatti nella visione della campagna, che celebra l'individualità e la libertà di esprimersi attraverso il proprio look. Il denim diventa così un elemento personale, da interpretare rimanendo però sempre fedeli a se stessi.

«Il denim è sempre stato una parte importante del mio stile e indossare un bel paio di jeans ha qualcosa di speciale: ti fa sentire bene», ha raccontato Becky G.

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I nuovi B Jean Low Rise sono proposti in quattro lavaggi, tra cui Fireside Dark, Fireside Mid e Re-Life Black. La versione con inserto triangolare è invece disponibile nel lavaggio Fireside Mid.

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Nostalgia? Contemporaneità? Forse entrambe : i GUESS B Jean dimostrano che alcuni classici del denim sanno tornare di moda senza però perdere la propria identità.