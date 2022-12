Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Al di là della bellezza offerta da lucine, addobbi, musiche natalizie e regali da scartare, le fashion pills di oggi ci ricordano cosa si dovrebbe fare – anche e soprattutto - nelle occasioni di festa: pensare a chi è meno fortunato di noi e dare una mano come possibile.

Ma ci rammentano anche che per sgranchirsi dopo le abbuffate di Natale non c’è niente di meglio di un giro di shopping nei 5.000 metri quadri di uno store nuovo di pacca, e che si può dimostrare la propria passione per il cinema pure indossando un capo speciale. Infine, ci mostrano come l’empowerment femminile passi da miriadi di esperienze diverse, tante quante sono le donne.

Pronti? Siamo al rush finale su Grazia.it. Le #FashionPills vi danno appuntamento al 2023!

Fashion Pills: lunedì e Primark sbarca in Campania

Un regalo che i giovani campani avranno sicuramente apprezzato, alla vigilia delle feste, è quello fatto loro da Primark, che inaugura in provincia di Caserta, nel centro commerciale di Marcianise, il suo primo store campano e il numero tredici in Italia. L'apertura del negozio, che garantisce 150 nuovi posti di lavoro, segna un’ulteriore pietra miliare all’interno dell’ambiziosa strategia di espansione in Italia, dove, dall’inizio di quest’anno, il brand ha inaugurato 5 nuovi negozi, a cui a breve seguiranno anche Bari e Venezia. Decorazioni natalizie e regali, oggetti per la casa e i capi delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle – compresi i prodotti ‘Primark Cares’, accoglieranno dunque i tanti affezionati fan del brand, che potranno così vivere l’esperienza in store offerta dal marchio percorrendo gli oltre 4.600 metri quadri del nuovissimo shop. #NewOpening

Fashion Pills: martedì e Baldinini ai piedi delle donne vestite per il successo

Dress for success è l’associazione nata per supportare le donne nel raggiungimento della loro indipendenza economica, un intento più che nobile che passa dalla fornitura dell’abbigliamento professionale per sostenere un colloquio di lavoro agli strumenti di sviluppo per proporsi sul mercato con consapevolezza dei propri punti di forza. Ma, come qualunque fashionista sa, non c’è look riuscito senza il paio di scarpe giusto: ecco perché Baldinini è sceso al fianco dell’associazione per aiutarla a completare gli outfit delle future donne in carriera. Le calzature destinate al progetto, di diversi modelli e fogge, sono tutte accomunate dall’eleganza sussurrata e funzionale che da sempre caratterizza Baldinini, proponendosi così come complici perfetti per favorire quella sicurezza indispensabile per rimettersi in gioco, nel mondo professionale come nella vita. #DressToRestart

Fashion Pills: mercoledì e La via dell’Acqua di Duvetica

Per gli appassionati di cinema fantasy il 14 dicembre 2022 ha segnato una data storica: l’uscita in tutto il mondo di Avatar 2 - La via dell'acqua, secondo episodio del capolavoro di James Cameron imbattuto campione di incassi nella storia del cinema. Per celebrare in modo memorabile il ritorno in sala di Jake Sully e compagni, e per evocare con potenza le magnifiche bellezze del pianeta Pandora, è sceso in campo Duvetica. Il premium brand dell’abbigliamento lifestyle ha infatti proposto una capsule collection ad hoc, che si divide in due parti ispirate ai luoghi protagonisti del mondo di Pandora. "Sopra l'acqua: Baia degli Antenati" e "Sotto l’Acqua: Albero degli Spiriti", sono le ambientazioni scelte per ispirare le stampe dei capi e per dare risalto ai valori trasmessi dal film: la multidimensionalità della famiglia e la coesistenza con la natura. Lanciata worldwide il 9 dicembre, la collezione comprende piumini, prodotti ready-to-wear e accessori, tutti, rigorosamente, Na’vi approved. #MadeInPandora

Fashion Pills: giovedì e Amore is a warm bed: parola di OOF Wear

Nei periodi di festa tutti vorrebbero una famiglia attorno a cui stringersi, e i pet non fanno certo eccezione. Soprattutto se sono ospiti di un canile, in attesa di trovare qualcuno che li adotti e li coccoli con tutto l’amore che meritano. Per avvicinare l’obiettivo, e per dare conforto ai randagi accolti dal Rifugio San Francesco di Piazzola sul Brenta, OOF Wear replica – per il secondo anno – un’iniziativa di solidarietà, donando cucce realizzate con tessuti avanzati dalle collezioni e lanciando allo stesso tempo un appello a tutti, per sostenere gli amici animali portando nei canili vecchi indumenti o sostenendo le adozioni. Riuscendo nel contempo ad evitare sprechi tessili, che vengono trasformati in accoglienti case temporanee e coperte, il brand porta avanti così un progetto a cui tiene in modo particolare: diffondere la cultura dell’amore per gli animali sempre, non solo sotto le feste. #NeverAloneAgain

Fashion Pills: venerdì e i Women.Moments di Tamaris

Se vi chiedessero da cosa passa l’empowerment femminile, cosa rispondereste? Il concetto, di cui sentiamo così spesso parlare negli ultimi tempi, è tanto ampio quanto inafferrabile, rischiando quindi di essere frainteso. Empowerment, infatti non vuol dire solo “avere successo” e dimostrare agli altri di essere donne tutte d’un pezzo: significa, piuttosto, che ognuna deve trovare il proprio modo di esprimere sé stessa, senza costrizioni e senza aderire a modelli preconfezionati. Un concetto che il brand Tamaris ha fatto proprio, estrinsecato dalla campagna digitale Women.Moments. Il progetto, pensato per raccontare l’empowerment femminile puntando l’obbiettivo su esperienze ogni volta diverse, ritrae momenti di vita caleidoscopici, molteplici e sfaccettati come lo sono le donne, ed è ora giunto al suo secondo episodio. Embrace yourself, questo il titolo del video, sarà visibile online e sui social fino al 28 febbraio, per ricordare a tutte le donne che credere in sé stesse è la componente fondamentale di ogni percorso di crescita. #GirlPower