In dieci anni Primark ridurrà lo spreco nell’industria della moda, a dimezzerà le emissioni di carbonio nella propria catena del valore e migliorerà la qualità della vita delle persone coinvolte nella produzione dei propri prodotti.

Durata stimata: 10 anni. Obiettivi: ambiziosi, lungimiranti, verso una sostenibilità totale. Primark accetta la sfida e lancia un programma di nuovi impegni da qui al 2030.

Primo fra tutti, cambiare il modo in cui realizza i suoi prodotti senza aumentare i prezzi, ma rimanendo un retailer conveniente per consentire a chiunque di fare scelte più sostenibili durante lo shopping.

I nuovi ambiti di impegno di Primark gli permetteranno di realizzare tutti i suoi capi partendo da materiali riciclati o di provenienza più sostenibile entro il 2030.

Inoltre, Primark apporterà delle modifiche ai suoi processi di progettazione con l’obiettivo di permettere il riciclo degli indumenti e combattere così lo spreco nel settore della moda.

Per prolungare la durata di vita degli abiti, collaborerà con WRAP, l'ente di beneficenza del Regno Unito impegnato ad accelerare il passaggio dell'industria della moda alla circolarità, per la definizione di nuove linee guida sulla durata dei capi d’abbigliamento che possano essere recepite a livello di settore.

Questa nuova strategia si aggiunge agli impegni che l'azienda ha già assunto come firmataria di importanti iniziative del settore che includono Textiles 2030. Come partner della Ellen MacArthur Foundation, fin dalle fase iniziali il brand progetta i suoi indumenti in modo che possano essere riciclati.

Parallelamente, Primark lavorerà con i suoi fornitori per dimezzare le emissioni di carbonio. Eliminerà anche la plastica monouso nelle proprie operazioni, una quantità che andrà ad aggiungersi agli oltre 500 milioni di unità già rimosse.

Amplierà, poi, il suo Sustainable Cotton Programme, il più grande del suo genere nel settore della moda, e formerà gli agricoltori nell’utilizzo di pratiche agricole rigenerative che prevedono un utilizzo minore di acqua e pesticidi chimici. Ciò sarà possibile grazie alla partnership con CottonConnect che, basandosi sul codice rigenerativo REEL diffuso a livello di settore, permetterà di migliorare la biodiversità, adattarsi ai cambiamenti climatici e di migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori.

Infine, Primark si baserà sulle sue consolidate iniziative nell’ambito del commercio etico ed estenderà ulteriormente la propria partnership con ACT per migliorare la qualità di vita delle persone che producono i suoi vestiti. Tra gli obiettivi, una retribuzione dignitosa per i lavoratori coinvolti nella sua catena di approvvigionamento e più investimenti in programmi che offrono maggiori opportunità per le donne.

Primark utilizzerà i suoi 397 negozi dislocati in 14 Paesi per condividere informazioni con i clienti sui cambiamenti che sta implementando attraverso la campagna How Change Looks. Ciò stimolerà anche i suoi clienti a fare delle scelte più sostenibili, grazie a iniziative quali l’educazione dei consumatori sulle tecniche per allungare la durata del loro guardaroba, l’arte del cucito e le diverse modalità di lavaggio.

Primark fornirà aggiornamenti su base annuale circa i propri progressi. Per ulteriori informazioni sulla strategia e sui nove impegni che Primark sta assumendo negli ambiti Persone, Pianeta e Prodotto è disponibile QUI