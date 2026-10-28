Con Drawing Prada, la maison esplora il confine tra realtà e immaginazione in una campagna che unisce animazione artigianale e atmosfere da cinema d’altri tempi

Non è troppo presto per pensare al Natale, e con Prada questo prende forma tra mondi incantati, personaggi straordinari e illustrazioni realizzate a mano. La campagna Prada Holiday 2026, intitolata Drawing Prada - Animated by Hand, celebra infatti il potere delle storie e della creatività artigianale attraverso una serie di immagini e cortometraggi che fondono scene di vita reale e scenari disegnati, trasformando l'atmosfera delle feste in una fiaba contemporanea.

Ma chi interpreta questo universo immaginifico? È una nuova generazione di talenti internazionali: Chen Haoyu, Luther Ford, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke e Sadie Sink. Nella campagna, i cinque protagonisti si muovono in paesaggi invernali surreali, popolati da animali stravaganti e dettagli fantastici, come sospesi tra la realtà e il mondo delle fiabe.

A guidare il progetto di animazione è John Pomeroy, celebre artista che ha contribuito a dare vita ad alcune importanti produzioni cinematografiche degli ultimi cinquant'anni, mentre la fotografia, firmata Glen Luchford, dialoga con le illustrazioni attraverso un attento studio della luce e della prospettiva, creando così una continuità visiva tra persone e ambientazioni disegnate.

Credits: Courtesy of Press Office

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L'ispirazione arriva proprio dalla Hollywood di un tempo e dalle fiabe classiche ambientate in paesaggi invernali, ma il cuore del progetto che ha reso da subito questa campagna interessante, è soprattutto il valore umano del racconto. Le storie, tramandate di generazione in generazione, custodiscono emozioni, esperienze e ricordi condivisi e Prada Holiday 2026 le reinterpreta attraverso tecniche dal sapore romantico e (volutamente) anacronistico, restituendo centralità al gesto creativo e alla manualità.

Credits: Courtesy of Press Office

Una campagna che ci trasporta in un tempo passato, in una dimensione quasi tattile, in cui fotografia e disegno si incontrano per ricordare che alla fine, anche nell'era digitale, la meraviglia può nascere ancora da un tratto fatto a mano.