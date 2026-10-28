Dal 27 ottobre 2026 al 18 febbraio 2027 apprezzati interpreti italiani si alternano sul palco milanese in un programma che intreccia spettacolo, approfondimento e dialogo con il pubblico

Grazia è partner culturale del Teatro Franco Parenti per Chi è di scena? Grandi nomi alla prova, il ciclo di appuntamenti in programma dal 27 ottobre 2026 al 18 febbraio 2027, che riunisce sette tra gli interpreti più apprezzati della scena italiana.

Il legame tra Grazia e il Teatro Franco Parenti si è tradotto negli anni in progetti che hanno messo al centro l’espressione artistica e questioni di rilievo sociale. Tra questi, Il teatro è donna, nato per dare maggiore visibilità alle artiste e al loro lavoro, e le iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Esperienze diverse, accomunate dall’attenzione alle persone e alle questioni che attraversano la società.

“Da diversi anni, il teatro Franco Parenti è la nostra casa”, dichiara Silvia Grilli, direttrice di Grazia. “Qui abbiamo portato in scena spettacoli inediti contro la violenza sulle donne e valorizzato rassegne come quest’ultima: Chi è di scena? Grandi nomi alla prova. Con questo ciclo, di cui siamo partner culturali, vorrei sottolineare come il teatro sveli la verità dell’animo umano, e come la grande arte recitativa sia un patrimonio da preservare, coltivare e diffondere”.

Il programma si apre il 27 ottobre alle ore 20 con Laura Morante, protagonista di Insieme, pièce scritta e diretta da Fabio Marra (fino al 1o novembre). Al centro c’è il rapporto tra una madre interamente dedita al figlio disabile e una figlia che si sente esclusa da questo legame. Il conflitto familiare mette in luce le fragilità degli affetti e le incomprensioni che possono segnare le relazioni più intime, ma anche la possibilità di riconoscere le ragioni dell’altro. Accanto a Laura Morante recitano Fabio Marra, Eugenia Costantini e Sonia Palau.

Il calendario proseguirà il 10 novembre con Silvio Orlando e il 9 dicembre con Paolo Calabresi. Nel 2027 saranno in scena Maria Paiato, il 26 gennaio, Stefano Accorsi, il 9 febbraio, Claudia Gerini, il 16 febbraio, e Cristiana Capotondi, il 18 febbraio. Gli appuntamenti propongono sensibilità e percorsi differenti, con vicende che interrogano i legami umani e la realtà che ci circonda.