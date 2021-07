Dopo tre anni di assenza, la designer che per 10 anni è stata la mente creativa della maison Céline ha annunciato il suo ritorno nella moda. Con un marchio tutto suo

La designer inglese Phoebe Philo torna in scena con un marchio indipendente. Dopo tre anni di assenza dalle passerelle e dieci passati alla guida della maison Céline.

Dal suo "addio" nel 2017 di lei si è saputo poco o niente. E anche ora i dettagli svelati riguardo al nuovo progetto sono pochissimi.

Per saperne di più sull'omonimo marchio occorrerà aspettare il prossimo gennaio 2022.

Si sa soltanto che sarà un'etichetta «radicata in qualità e design eccezionali». E che a sostenerla in questa avventura ci sarà il colosso LVMH (proprietario appunto del brand Céline), che ha acquistato una quota di minoranza dell'azienda lasciando a Phoebe totale carta bianca.

«Non vedo l'ora di tornare in contatto con il mio pubblico e le persone di tutto il mondo», ha dichiarato la designer in un'intervista esclusiva al New York Times.

Che ha aggiunto: «Ho avuto un rapporto molto costruttivo e creativo con LVMH per molti anni. È un'evoluzione naturale per noi riconnetterci in questo nuovo progetto. Ho apprezzato molto il confronto di idee avuto con Bernard Arnault e Delphine Arnault e sono felice di imbarcarmi in questa avventura col loro supporto».

Il debutto del marchio Phoebe Philo è previsto per gennaio 2022. Se si tratterà di una collezione prettamente femminile o anche maschile non è dato saperlo. Quello che è probabile è che la stilista si concentrerà su una collezione moda poco legata alla stagionalità tradizionale e alle tendenze del momento.

Chi è Phoebe Philo

Nata a Parigi da genitori britannici il 1° gennaio del 1973, Phoebe Philo ha studiato al Central Saint Martins College di Londra, una delle scuole di moda più rinomate al mondo (frequentata da altri talenti come Alexander McQueen e John Galliano).

La sua carriera comincia nel 1997 come assistente di Stella McCartney. Dal 2001 diventa direttrice creativa di Chloé, fino al 2006, quando decide di tornare a Londra per passare più tempo con la sua famiglia e dedicarsi a una seconda maternità.

Nel 2008 il gruppo LVMH le offre la guida di Céline. Il suo lavoro per la maison le è valso diversi premi, tra cui quello di designer britannica dell’anno da parte del British Fashion Council nel 2010 (lo aveva vinto anche nel 2005, quando era da Chloé) e quello di designer dell’anno da parte del CFDA nel 2011.

Ora inizia una nuova sfida per la designer, un'avventura da vera protagonista visto che la stilista sarà l'unica azionista del suo brand insieme al gruppo di Bernard Arnault. Inutile aggiungere che non vediamo l'ora di scoprirne di più!