Il WHITE affollerà nuovamente gli spazi del Tortona Fashion District con molti progetti, tra cui la seconda edizione di WHITE Village

WHITE è pronto a tornare in scena, da giovedì 22 a domenica 25 Febbraio. Le nuove collezioni donna prêt-à-porter FW24/25, saranno presentate all'interno degli spazi del Tortona Fashion District. WHITE è uno degli eventi più rilevanti e dinamici promossi durante le Milano Fashion Week, infatti saranno presenti numerosi buyer internazionali, fashion editor e professionisti del settore moda.

Per questa stagione si è deciso di puntare su un team di giovani e talentuosi creativi. WHITE supporta la nuova generazione moda, che si contraddistingue per originalità e impegno nella sostenibilità. Questi giovani talenti, hanno unito le forze collaborando alla realizzazione delle immagini di campagna. Il tema di questa stagione, ideato da Massimiliano Bizzi (Founder e Art director di WHITE) è “Women… Magical Creatures”. Si sofferma sul valore e l’importanza della figura della donna, la quale da sempre ha un forte impatto sulla moda.

Circa 300 aziende provenienti da tutto il mondo presenteranno le proprie collezioni nelle location del Superstudio, BASE Ex Ansaldo e Padiglione Visconti. Supportato dal Comune di Milano, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Cooperazione Internazionale e da ICE, il WHITE è uno degli eventi più rilevanti e dinamici. Molti i progetti che verranno presentati in concomitanza con la Milano Fashion Week, tra cui le Secret Rooms ovvero cinque stanze nascoste nelle quali, talenti internazionali di nuova generazione, presentano le proprie collezioni in spazi allestiti secondo la personale visione del proprio brand e la seconda edizione di WHITE Village.

Torna WHITE Village con prestigiosi progetti culturali legati all'innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale

Torna il White Village, dopo il grande successo di affluenza riscontrato nell’edizione di Settembre 2023, sviluppato all’interno del Tortona Fashion District. L’obiettivo è quello di confermare e sviluppare sempre più il concetto di “fuori salone” della settimana della moda.

Eventi, cocktail, degustazioni, DJ set e performance verranno organizzati nelle location del circuito: WHITE Garden, WHITE Bistrot, Botanical Club, MUDEC e Padiglione Visconti. Presso quest’ultima location, nelle stesse date di WHITE, aprirà “Looking Back by East Market”: un'area espositiva allestita secondo i criteri di WHITE e dedicata a una selezione di collezioni di abbigliamento ed accessori retrò, modernariato e collezionismo. L’evento nasce in collaborazione con East Market (il primo evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare).

Confermata anche la partnership musicale con MTV Italia, che coinvolgerà i suoi talent negli eventi di WHITE Village, con DJ set diversi ogni sera.

WHITE Village continua la collaborazione con Botanical Club, locale di tendenza del Tortona District, che ospiterà brunch, pranzi, aperitivi e intrattenimento musicale. BioQitchen (il catering dell’anima green del Gruppo HQ Food and Beverage) gestirà il servizio all-day presso il Padiglione Visconti e la WHITE Casa. Ad arricchire il programma delle attività pomeridiane ci penserà proprio BioQitchen, organizzando masterclass presso la WHITE Casa.

All’interno del Tortona Fashion District sono previste anche attività culturali, legate a molti temi: sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale.

WHITE Village presenta il panel “Tessere il futuro: tra innovazione e nuovi orizzonti di mercato"

Torna all’Auditorium del Mudec il palinsesto che quest’anno sarà intitolato “Tessere il futuro: tra innovazione e nuovi orizzonti di mercato”. L'evento di networking si terrà in data venerdì 23 febbraio dalle ore 16.30, su invito fino a esaurimento posti. Sarà possibile accreditarsi al seguente indirizzo mail [email protected].

L'incontro sarà organizzato nel contesto di WHITE Village per stimolare un dialogo costruttivo su quattro temi principali, selezionati per la loro rilevanza e attualità nel panorama del tessile globale, un ambito in costante evoluzione.

Il mercato del tessile: si esploreranno le strategie che le aziende del settore stanno mettendo in pratica, per rispondere alle nuove sfide del mercato globale.

Le partnership internazionali: saranno presentate delle opportunità di sviluppo di business, con focus su designer e mercati emergenti.

Sostenibilità etica e sociale nella produzione tessile: è un tema di crescente importanza, data la maggiore consapevolezza dei consumatori. Verranno discusse le opportunità e le sfide associate all'adozione di pratiche sostenibili, nonché il loro impatto sul mercato e sulla percezione del brand.

Innovazione in ambito produttivo: tecnologie all'avanguardia come intelligenza artificiale, IoT (Internet of Things) e manufacturing as a service, rappresentano la frontiera dell'innovazione nel settore tessile e stanno ridefinendo le modalità di produzione, distribuzione e consumo dei prodotti tessili.