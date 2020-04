Il brand lancia una capsule in cui lo sportswear si mescola all’eleganza, inaugurando una felpa che unisce comfort e charme

Per la Primavera-Estate 2020, Peuterey ha pensato di offrirci una capsule collection che rende protagonista il capo che più stiamo amando in questi giorni di lockdown: la felpa.

Indumento "comfy" per eccellenza, la nuova felpa di Peuterey viene riletta in chiave raffinata, mixando il comfort con l’eleganza.

Sfumano le linee tra casual e formale, sport e abbigliamento quotidiano, classico e design, inaugurando così un nuovo stile ibrido che rende l’urban style molto ma molto chic.

Credits: Peuterey

La capsule di Peuterey incrocia informale e formale, definendo una nuova modernità nella moda sportswear. Il filo conduttore della collezione è la “soft attitude”, un nuovo modo di leggere il look sweatshirt in chiave sofisticata a partire dal materiale.

Attraverso lo studio e la ricerca di nuovi materiali, Peuterey inaugura un nuovo tipo di guardaroba caratterizzato da outfit h 24, look moderni che strizzano l’occhio al mondo dell’active catturandone dettagli e accessori (come le zip e i materiali waterproof) ma mantenendo un’attitudine adatta anche a occasioni più formali.

Credits: Peuterey

La palette cromatica è super minimalista e si basa su tre nuance ben delineate a cui si alternano e si fondono tonalità dall’impronta classica. Il panna si mescola al bianco ottico sfumando alla tonalità più calda del sabbia, una delicata alternanza di toni neutri ma luminosi che ben si adattano alla stagione calda.

Non manca poi l’eleganza del dark blue, rifinito con il grafismo del nero per accessori, e quella intramontabile del total black.