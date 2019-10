La modella e influencer Paola Turani e Twinset U&B insieme per una capsule collection di pigiami comfy chic.





La top infleuncer e modella Paola Turani ha creato per Twinset U&B una collezione di pigiami molto speciale.



Speciale per lei perché la capsule rende protagonisti i suoi due migliori amici, i cagnoloni Nadine e Gnomo. E speciale per chiunque voglia godersi una buona dose di comfort chic indoor!



Il pezzo più giocoso e divertente? Il pigiama in felpa di cotone bianco con stampata l’immagine dei due fantastici "amici pelosi".





Paola Turani nella campagna della collezione Tury x Twinset U&B. Credits: Twinset

E la maxi felpa con cappuccio in cotone nella variante bianca o grigia? Con dettagli in stampa check e impreziosita dalla stampa di Nadine e Gnomo, diventerà la vostra best friend per l’autunno-inverno.



Invece, per le amanti dello stile chic, la sottoveste in viscosa nera con pois avorio, spalline sottili e bordi in pizzo sarà l’alleata speciale per le serate autunnali, da trascorrere sul divano davanti alla tv.



Per le amanti del look mannish ma altrettanto, invece, Paola ha pensato al pigiama giacca e pantaloni a pois con bordi e rever dalla fantasia a righe a contrasto in avorio e nero.

La collezione si chiama Tury x Twinset U&B e le foto della campagna sono state scattate dalla fotografa Nima Benati che ritrae Paola nel quotidiano, con i suoi inseparabili compagni a quattro zampe.