L'attrice americana, a spasso le vie di New York, sfoggia un look comfy da copiare al volo.

Nei lunghi mesi di lockdown abbiamo imparato a "riabilitarli" e sono diventati i nostri BFF per look ad alto tasso di confort.

Finita la quarantena - e con l'arrivo dell'estate, soprattutto - li abbiamo riposti nell'armadio, sperando di non doverli utilizzare più così tanto spesso.

Ma diciamocelo, in fondo, i jogger pants, o pantaloni della tuta, non sono poi così male. In fondo, basta abbinarli con una certa accortezza, magari sbirciando le sfilate e le proposte designer. O seguire l'esempio delle star.

Come l'attrice statunitense Katie Holmes che, fotografata per le vie di New York con il fidanzato, lo chef Emilio Vitolo, sfoggia un paio di jogger basic mélange di Mango!





Katie li indossa con una semplicissima t-shirt bianca e sneakers minimal chic. Il "trucco" per dare il tono giusto all'outfit? Il blazer check in palette.



Ok, non sarà il look adatto per l'ufficio o un'occasione più formale, certo, ma per un pomeriggio easy con le amiche è davvero l'ideale.



Grazie Katie ;)