In vista della Giornata Internazionale delle Donne, Pandora lancia un nuovo progetto video in cui racconta, con parole e immagini, il potere forte della sisterhood

Incoraggiare le donne di tutto il mondo a unirsi per essere ancora più forti. A sostenersi sempre, e a celebrare le altre donne intorno a loro.

Così il brand Pandora, in occasione della Giornata Internazionale a loro dedicata, parla a tutte le donne.

Insieme con la pluripremiata regista Irene Baqué, il brand ha realizzato una serie di video-storie in tre parti. Si tratta di tre video, che raccontano le esperienze di tre gruppi di donne connesse tra loro in modi diversi, ma unite da un legame ugualmente forte e potente. La sisterhood, o sorellanza, appunto.

Sono proprio le dinamiche e i rapporti che si sviluppano in ciascun gruppo a mettere in luce l'inestimabile bisogno e la capacità di tutte le donne di supportarsi a vicenda in ogni circostanza.

In Soul Swimmers un gruppo di 15 donne che vivono vicino alle scogliere di Pembrokeshire nel Galles, in Gran Bretagna, si incontrano regolarmente per una nuotata in libertà.

Tutte di età, esperienze e passato differente, si riuniscono non solo per godersi una fresca nuotata ma per supportarsi a vicenda nelle sfide della vita, mostrando la forza dell’unione tra donne.

Sian Richardsom di Bluetits commenta: “Si tratta di nuotare, ma è più che nuotare. Si tratta di amicizia e sostegno.”

Sian continua: “Non ho mai davvero realizzato quanto possa essere potente un gruppo di donne.”

In Creole Cuts un collettivo di DJ e donne creative che celebrano il suono delle loro origini caraibiche. Condividono la passione per i dischi e la musica che permette loro di scoprire la propria identità e che le ha unite nel loro spazio di esplorazione e di apprendimento.

Rabiah Saud del gruppo Creole Cuts afferma: “Parte della nostra identità è il fatto che siamo di origine mista in Gran Bretagna, le diverse sfide o esperienze che affrontiamo sono a questo connesse”.

Rabiah continua: “Ciò che conta è la pluralità del nostro gruppo. L’essere insieme è come condividere uno spazio sicuro“.

In Four Generations Chaneen è madre di due bambine, Jasmine e Ocean.

È una madre single e per questo, ha parlato delle difficoltà e delle gioie della maternità, condividendo un ritratto realistico e vero della maternità single sui suoi canali social media. La madre e la nonna di Chaneen la supportano aiutando e guidando Chaneen in questa nuova fase della sua vita.

L’amore e il sostegno incondizionati fluiscono attraverso l’unione di questa famiglia, unita dalle proprie esperienze di maternità.

Chaneen Salako commenta: “Il consiglio più saggio che abbia mai ricevuto da mia madre e da mia nonna è semplicemente credere in me stessa e credere di potercela fare”.

I video saranno visibili dal 4 marzo sui canali social e YouTube di Pandora