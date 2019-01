Questo San Valentino, il brand celebra l’amore in tutte le sue forme: da quello romantico all’amore per se stessi, fino all’amicizia.





Esiste l’amore ed esiste il “sentirsi amati”. Il primo è un’idea, il secondo è qualcosa che ci fa sentire e vivere il mondo in modo totalmente diverso. Questo San Valentino, PANDORA vuole celebrare l’amore in tutte le sue sfumature: da quello romantico a quello per se stessi, fino a una delle forme più importanti, l'amicizia.

Ed è proprio a questo legame speciale che il brand ha dedicato l'evento GALENTINE DAY che ha visto protagoniste un gruppo di 10 amiche e influencer che si sono divertite a giocare con la nuova collezione dedicata a San Valentino.







Un tripudio di rosa e un Jewellery Bar con un "menù" di gioielli PANDORA con cui le 10 influencer hanno potuto creare i propri bijoux: charm a cuore scintillanti o con piccoli cupido, bracciali “Amati” e “Ama te stessa” , gli orecchini Frecce d’Amore scintillanti sono solo alcuni degli elementi del "linguaggio amoroso" del marchio danese.







Catherine Poulain, Elen Ellis, Sophia Salaroli, Haiyan Fu, Martina Pinto, Marzia Peragine, Erica Vitulano, Carlotta Rubaltelli, Simona Totaro, Flora Dalle Vacche si sono immerse nel mondo "total pink" realizzato da PANDORA per celebrare San Valentino.









Scoprite tutte le immagini dell'evento e della collezione Valentine Day di PANDORA.





Pandora: l’evento e la collezione dedicata all’amore L'evento di PANDORA dedicato a San Valentino.

Courtesy Press Office

Le ragazze scrivono messaggi d'amore e amicizia per il wall di PANDORA.

Courtesy Press Office

Una delle ragazze compone il suo gioiello scegliendo tra i chams della collezione Valentine Day di PANDORA.

Courtesy Press Office





Catherine Poulain

Courtesy Press Office

Flora Dalle Vacche

Courtesy Press Office

Elen Ellis

Courtesy Press Office



Erica Vitulano e Marzia Peragine.

Courtesy Press Office

Martina Pinto.

Courtesy Press Office

Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office



Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office

Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office

Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office



Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office

Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.





Courtesy Press Office

Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office



Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office

Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office

Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office



Uno dei pezzi della collezione PANDORA per San Valentino 2019.

Courtesy Press Office

/ 19 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...