Medagliette a forma di osso, cuore e zampa, collari in tessuto vegetale: la prima collezione di gioielli Pandora per tutti gli amici a quattro zampe è finalmente arrivata

Sempre di gioielli rifiniti a mano, dal design contemporaneo, realizzati in materiali di alta qualità e venduti a prezzi accessibili si tratta. Ma per un pubblico diverso.

La nuova serie di medagliette e collari firmati Pandora è tutta dedicata ai tanto teneri quanto super cool animali domestici a quattro zampe.

I nuovi collari per animali Pandora sono realizzati in un tessuto in pelle di origine vegetale, regolabili e quindi adatti ad amici pelosi sia grandi che piccoli. In più, sono disponibili in due colori e quattro taglie.

Le nuove medagliette sono in acciaio inossidabile leggero. A forma di osso, cuore e zampa possono essere incise con speciali dettagli, per renderle ancora più personali.

Le medagliette per gli animali domestici Pandora Moments sono compatibili esclusivamente con i collari Pandora.

“Disegnare una collezione per gli animali ci ha fatto considerare nuovi aspetti rispetto al classico processo che seguiamo, tanto che abbiamo lavorato con un set unico di materiali per realizzare dei prodotti che si adattino a loro”, raccontano i VP Creative Directors A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo. “Siamo curiosi di vedere come la Pandora community e i loro animali indosseranno la collezione”.