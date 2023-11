I nuovi occhiali della collezione MAX&Co. Eyewear uniscono colore e design, sempre al passo con le ultime tendenze

Questa stagione, la moda predilige occhiali protagonisti per un look giovane e brillante. Il design raffinato e leggero delle montature in metallo, i frontali esaltati dal colore degli smalti e dalla luminosità delle preziose borchie su tutto il profilo sono infatti gli elementi stilistici che definiscono i nuovi modelli da sole e da vista MAX&Co. dalla spiccata personalità.

Prodotta e distribuita da Marcolin, la linea eyewear di Max&Co. è disponibile nelle boutique del brand e in ottici selezionati.

MO0091 Luminosità, fascino e carattere per questo occhiale da sole con un inedito frontale costellato di piccole borchie che impreziosiscono la montatura. Il modello ha una struttura in metallo sottile valorizzata dalla vivacità dei colori, che animano con un appeal inconfondibile le lenti e i terminali delle aste, dalla sagoma che richiama il DOT del logo.

MO5122 Montatura che rinnova una forma d’ispirazione classica con design e dettagli contemporanei. Tagli e curvature trasformano una shape cat-eye in un occhiale da vista geometrico dal look giovane e alla moda. Piccole borchie illuminano l’innovativo frontale colorato, in tinta con i terminali delle aste, costruite su linee e volumi differenti.

Courtesy of Press Office