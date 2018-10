Con i capispalla autunno/inverno di MAX&Co. affrontare il freddo sarà un vero piacere!

Non è facile arrendersi al fatto che le giornate si stiano inesorabilmente accorciando e che sì, l’inverno sia ormai alle porte.

Poi però subentra quella sottile eccitazione che tutte le donne provano quando si parla di stagione fredda: freddo significa layering, e dunque strati e strati di bei capi con cui coprirsi e dare sfogo alla vena stilistica che risiede in ognuna di noi.

Pezzi caldi e avvolgenti, come quelli della collezione autunno/inverno 2018 di MAX&Co. che tra look iconici e trend up-to-date ci presenta una serie di proposte per cui vale la pena aspettare con ansia l'arrivo delle basse temperature.











A cominciare dai capispalla, con gli immancabili cappotti iconici del marchio: con maxi collo, monopetto, wrap a vestaglia. Nei colori must, blu, nero e beige o in fantasie check.









Ma non solo: anche i parka salvalook con polsini in maglia e cappuccio o i piumini sporty chic con cui tener testa anche alle temperature più strong.

Inverno, già ti amiamo!





Abbiamo riunito tutti i capispalla MAX&Co. per l'inverno 2018: sfogliate la gallery per scegliere quello più adatto a voi che potrete trovare qui.

E non perdete l’occasione di partecipare all’iniziativa MAX UP YOUR WARDROBE. L’appuntamento è nelle boutique selezionate di tutta Italia con il team di esperte MAX&Co. fino al 31 ottobre.

Scoprite quella più vicina a voi e prenotare il vostro appuntamento di styling personalizzato telefonando o direttamente in store per non perdere l’occasione di vivere quest’esperienza e dare nuova energia al vostro guardaroba.