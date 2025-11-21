Se anche voi volete cedere al trend, ecco una selezione di modelli, cool proprio come quello indossato dall’attrice, da puntare in questa stagione.

È senza dubbio una delle nostre style icon preferite, non sbaglia mai un colpo e con i suoi look boho-chic non smette mai di stupirci: Sienna Miller continua a regalarci grandi lezioni di stile.

Fotografata per le strade di Londra durante un pomeriggio di shopping, l’attrice, adesso, impegnata nelle riprese della nuova serie “WAR”, ci ha appena spoilerato uno dei grandi trend dell'inverno: la giacca corta in eco-pelliccia.

E lo ammettiamo: noi non vediamo già l'ora di accoglierla a braccia aperte nell'armadio.

Sienna ha sfoggiato uno dei modelli di punta della collezione FW25 di Desigual, una giacca in faux fur multicolor dal fit oversize, disegnata da Monsieur Christian Lacroix, abbinata semplicemente a pantaloni bianchi e mocassini.

Insomma il classico capospalla da scegliere quando si vuole dare un twist anche agli abbinamenti più basic e che può fare la differenza per trasformare anche la mise più semplice in un outfit effetto “wow”.

E la buona notizia è che in circolazione si trovano tantissime proposte, perfette per unire nello stesso look la giusta dose di comfort, calore e coolness, che vale la pena puntare ASAP.

Dai colori neutri o dalle nuance più squillanti, a tinta unita o dai motivi animalier: ecco una mini selezione di giacche corte in eco-pelliccia che vi conviene tenere d’occhio in questa stagione.

Giacca in eco pelliccia: 7 proposte da puntare quest'inverno

DESIGUAL Giacca corta in faux fur disegnata da Monsieur Christian Lacroix

Credits: desigual.com

RESERVED Giacca corta con revers in faux fur

Credits: reserved.com

ZARA Cappotto corto in pelliccia sintetica

Credits: zara.com

MC2 SAINT BARTH Cappotto corto in faux fur

Credits: it.mc2saintbarth.com

MANGO Cappotto animalier in pelliccia sintetica

Credits: shop.mango.com

THE ATTICO Giacca corta in shearling

Credits: mytheresa.com

IZIA Cappotto corto in pelliccia sintetica

Credits: zalando.it

Credits: courtesy of press office