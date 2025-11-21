La giacca in faux fur è il capospalla che non può mancare nell’armadio quest’inverno, parola di Sienna Miller
È senza dubbio una delle nostre style icon preferite, non sbaglia mai un colpo e con i suoi look boho-chic non smette mai di stupirci: Sienna Miller continua a regalarci grandi lezioni di stile.
Fotografata per le strade di Londra durante un pomeriggio di shopping, l’attrice, adesso, impegnata nelle riprese della nuova serie “WAR”, ci ha appena spoilerato uno dei grandi trend dell'inverno: la giacca corta in eco-pelliccia.
E lo ammettiamo: noi non vediamo già l'ora di accoglierla a braccia aperte nell'armadio.
Sienna ha sfoggiato uno dei modelli di punta della collezione FW25 di Desigual, una giacca in faux fur multicolor dal fit oversize, disegnata da Monsieur Christian Lacroix, abbinata semplicemente a pantaloni bianchi e mocassini.
Insomma il classico capospalla da scegliere quando si vuole dare un twist anche agli abbinamenti più basic e che può fare la differenza per trasformare anche la mise più semplice in un outfit effetto “wow”.
E la buona notizia è che in circolazione si trovano tantissime proposte, perfette per unire nello stesso look la giusta dose di comfort, calore e coolness, che vale la pena puntare ASAP.
Dai colori neutri o dalle nuance più squillanti, a tinta unita o dai motivi animalier: ecco una mini selezione di giacche corte in eco-pelliccia che vi conviene tenere d’occhio in questa stagione.
Giacca in eco pelliccia: 7 proposte da puntare quest'inverno
DESIGUAL Giacca corta in faux fur disegnata da Monsieur Christian Lacroix
Credits: desigual.com
RESERVED Giacca corta con revers in faux fur
Credits: reserved.com
ZARA Cappotto corto in pelliccia sintetica
Credits: zara.com
MC2 SAINT BARTH Cappotto corto in faux fur
Credits: it.mc2saintbarth.com
MANGO Cappotto animalier in pelliccia sintetica
Credits: shop.mango.com
THE ATTICO Giacca corta in shearling
Credits: mytheresa.com
IZIA Cappotto corto in pelliccia sintetica
Credits: zalando.it
Credits: courtesy of press office
