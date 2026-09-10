Tigri, pappagalli, coccodrilli e rinoceronti diventano gioielli scultorei nella nuova collezione della Maison, raccontata dalla voce dell’attrice

Cartier torna a esplorare il suo universo animale con una nuova collezione di alta gioielleria e, per raccontarlo, sceglie una protagonista d’eccezione: Tilda Swinton. La Maison francese, da sempre legata a una fauna gioielliera fatta di creature selvagge e ammalianti, annuncia infatti l’attrice come nuova ambassador, affidandole la narrazione di un progetto creativo dedicato alle sue iconiche creazioni ispirate al mondo animale.



Credits: Courtesy of Press Office

Quello tra Cartier e il regno animale è un legame che affonda le radici nei primi decenni del Novecento. Gli uccelli sono tra i primi protagonisti di questo immaginario, seguiti da insetti, rettili, felini e creature più fantastiche, fino ad arrivare a zebre ed elefanti. Su tutti, però, regna la pantera, diventata nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della Maison e apparsa per la prima volta nella sua versione scultorea tridimensionale nel 1948.

Oggi questo repertorio si amplia con una nuova galleria di creature preziose. Tigri, pappagalli, carpe, coccodrilli e rinoceronti prendono forma attraverso anelli, bracciali e collier, trasformando l’animale in una vera e propria scultura da indossare. Il risultato gioca continuamente tra realismo e stilizzazione, mettendo in primo piano il carattere di ogni specie.



Cartier : cinque animali, cinque personalità



Il cuore della nuova collezione è rappresentato da cinque anelli con teste di animali: tigre, pappagallo, carpa, coccodrillo e rinoceronte. Le loro forme volutamente espressive danno vita a gioielli dalla forte presenza scenica, in cui ogni dettaglio contribuisce a restituire l’identità della creatura.



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A rendere ancora più sorprendente queste creazioni è il lavoro degli artigiani Cartier. Gioiellieri, designer, tagliatori e incastonatori combinano oro, platino e pietre preziose con tecniche altamente specializzate, modellando ogni elemento per dare agli animali un aspetto quasi vivo. Le mascelle articolate, le superfici lavorate e i dettagli scolpiti non sono soltanto decorativi, ma contribuiscono anche alla funzionalità e al comfort dei gioielli.



Una palette ispirata alla natura



Anche il colore diventa uno degli elementi distintivi della collezione. Cartier infatti lavora sui contrasti cromatici, una delle tradizioni della Maison, utilizzando pietre diverse per evocare il manto, le squame e le caratteristiche di ciascun animale.

Il pappagallo combina corallo rosso e granati tsavorite, mentre il rinoceronte gioca con le tonalità aranciate della spessartite e con l’agata grigia. Il coccodrillo alterna diamanti, onice e smeraldi in una palette di bianco, nero e verde. Per la tigre e la carpa, invece, prevalgono le sfumature del blu, ottenute attraverso zaffiri, acquamarine e quarzo dumortierite.



Coccodrillo e tigre diventano bracciali e collier



Tra le novità più scenografiche ci sono anche le parure dedicate al coccodrillo e alla tigre. Le teste degli animali, scolpite con grande attenzione all’anatomia, incontrano corpi flessibili e grafici, creando un contrasto tra naturalismo e astrazione

Nel bracciale e collier coccodrillo, diamanti, onice, crisoprasio e rubelliti accompagnano una struttura articolata che segue i movimenti del corpo. La testa dell’animale diventa anche parte della chiusura, integrata nella bocca del coccodrillo.



Credits: Courtesy of Press Office

La versione dedicata alla tigre si muove invece tra diverse sfumature di blu, con quarzo dumortierite, zaffiri e acquamarina. Anche qui la struttura è completamente articolata e alterna materiali e superfici per dare movimento alla composizione.



Cartier Into the Wild : la pantera, simbolo senza tempo



Accanto alle nuove creature, non poteva mancare lei: la Panthère de Cartier. Il celebre bracciale tête-à-tête viene reinterpretato attraverso un manto candido ricoperto di diamanti, con un'alternanza tra pavé galuchat e pavé caviar che amplifica i riflessi sulla superficie in oro bianco.

La pantera torna protagonista anche in un nuovo orologio gioiello realizzato dalla Maison des Métiers d’Art di Cartier a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera. La figura del felino emerge come una scultura sul quadrante, impreziosita da onice, granati tsavorite, diamanti e lacca, in un incontro tra alta gioielleria e savoir-faire artigianale.



Tilda Swinton entra nella famiglia Cartier



A completare il progetto c’è poi l’annuncio di Tilda Swinton come nuova ambassador della Maison. L’attrice, riconoscibile per il suo stile eclettico e per la sua capacità di trasformarsi da un ruolo all’altro, presta la propria voce a una serie di cortometraggi dedicati alla fauna Cartier.



Credits: Courtesy of Press Office

In ogni film, un diverso savoir-faire artigianale diventa parte della scenografia che accompagna gli animali gioiello e il loro incontro con la pantera. Dalla lacca all’intarsio, dal mosaico ai bassorilievi in carta, le tecniche degli artigiani costruiscono un universo immaginario in cui gioielli e natura si incontrano.

Tilda Swinton è inoltre protagonista di una serie di ritratti in cui indossa alcune delle creazioni della Maison, affiancandole alle collezioni simbolo di Cartier. È il primo progetto dell’attrice nel ruolo di ambassador e, allo stesso tempo, un nuovo capitolo nella lunga storia tra Cartier e il mondo animale.

Perché, nell’universo della Maison, ogni creatura non è soltanto una rappresentazione della natura: la tigre, il coccodrillo, il rinoceronte o la pantera diventano espressioni di un’attitudine, di una personalità, di un modo di essere. Gioielli da indossare certo, ma anche piccoli ritratti di chi li sceglie.