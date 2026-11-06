Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Collaborazioni che ci riportano al passato, nuove boutique, brand che esplorano nuovi orizzonti e mascotte irresistibili, tutte da regalare (o da farsi regalare!). Tra novità, nostalgia e un pizzico di ironia, ecco le nostre Fashion Pills della settimana!

#FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la community Imperial si racconta attraverso i look

(Credits: courtesy of Press Office)

Chi ha detto che dobbiamo vestirci sempre allo stesso modo? La moda è anche questo: cambiare, sperimentare e giocare con le tante versioni di noi stessi. È questo il messaggio che lancia Imperial con THE HOUSE, secondo capitolo del progetto The New Crew, ambientato negli spazi di Archiproducts Milano. Protagoniste le collezioni Fall/Winter 2026, tra guardaroba maschile e femminile, in un dialogo continuo tra moda, design e personalità. Un invito a vestirsi seguendo l’umore, l’istinto e, perché no, anche qualche contraddizione. Una bella iniziativa che celebra la libertà di espressione attraverso lo styling, sempre più protagonista della moda contemporanea, dove il vero gioco è reinterpretare i capi di una stessa collezione creando combinazioni ogni volta diverse e personali.

#TheNewCrew

Fashion Pills: martedì e René Caovilla + Swarovski, quando le scarpe diventano gioielli

(Credits: courtesy of Press Office)

Da sempre punto di riferimento nel mondo delle calzature di lusso, René Caovilla veste i piedi più celebri del mondo e avvolge le caviglie con il suo iconico serpente tempestato di cristalli. Ma quando incontra Swarovski, il gioco si fa ancora più prezioso. La maison veneziana firma una capsule collection di quattro modelli, dalle celebri Cleo e Super Cleo alle Lady ed Ellabrita, impreziositi da una cascata di cristalli nelle sfumature del porpora e del beige, ispirate ai colori del tramonto. Un incontro tra artigianalità italiana e glamour, che trasforma ogni passo in una dichiarazione di stile. E con le feste alle porte, brillare non è mai stato così chic.

#RenéCaovillaXSwarovski

Fashion Pills: mercoledì e i 30 anni di Stroili!

(Credits: courtesy of Press Office)

Trent’anni di storia e una missione rimasta fedele alle origini: rendere il gioiello accessibile a tutti. Stroili festeggia questo importante anniversario guardando al futuro con l’Argento Nobile, una nuova lega di metalli preziosi che debutta nella collezione Desideria. Ispirazioni vintage, geometrie decise, volumi chunky e dettagli luminosi disegnano gioielli dal carattere contemporaneo. Perché il lusso, oggi più che mai, è anche una questione di stile, personalità e ricercatezza… non soltanto di prezzo.

#Stroili30

Fashion Pills: giovedì e la mascotte Vivienne entra in famiglia Louis Vuitton

(Credits: courtesy of Press Office)

Piccola, preziosa e con una buona dose di ironia. Vivienne, l’iconica mascotte di Louis Vuitton nata nel 2017, torna protagonista di tre nuove creazioni di alta gioielleria. Heart, Four-Leaf e Stars sono piccoli talismani da indossare come spille o pendenti, tra diamanti, zaffiri, malachite e dettagli sorprendenti. Dal quadrifoglio portafortuna alla lettera d’amore, fino alla stella cadente, ogni gioiello racconta una storia. Un esercizio di fantasia e savoir-faire che conferma il lato più giocoso della Maison francese più amata di sempre.

#HelloVivienne

Fashion Pills: venerdì e nasce "Firenze", la fragranza per ambiente by D.A.T.E.

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Dalle sneakers alle fragranze, D.A.T.E. esplora nuovi territori e firma Firenze, il suo primo profumo d’ambiente. Un omaggio alla città toscana, culla del brand, raccontata attraverso un raffinato intreccio di arancio, eucalipto, gelsomino e neroli, con un fondo avvolgente di patchouli e muschio. Un viaggio olfattivo tra suggestioni mediterranee e atmosfere rinascimentali, che porta l’estetica del marchio oltre il guardaroba, trasformandola in un nuovo modo di abitare lo stile.

#D.A.T.E.Firenze

Fashion Pills: sabato e il nuovo flagship milanese di Moorer

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Una nuova luce dorata illumina piazza San Babila. MooRER inaugura il suo flagship store milanese in corso Venezia 2, lasciando via Montenapoleone per una nuova casa su due livelli. Firmato da Marco Michele Rossi di Newtone Architects, lo spazio gioca con cristalli, bronzo e materiali preziosi, tra eleganza contemporanea e suggestioni teatrali. Protagonista il savoir-faire italiano della maison veronese, dalle iconiche giacche alla sartorialità più raffinata. Un nuovo indirizzo dello shopping milanese dove il lusso si racconta attraverso i dettagli.

#MooRERNewFlagship

Fashion Pills: domenica e l'incontro piu dolce tra Furla e Sylvanian Families

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Un tuffo nell’infanzia, tra moda e nostalgia. Furla incontra il mondo incantato di Sylvanian Families e trasforma la sua Poppy Mini Dome in un piccolo oggetto del desiderio. Protagonista della collezione FW26, la borsa dalle linee morbide e dall’iconico fiocco diventa il cuore di un universo in miniatura, popolato dagli adorabili personaggi Sylvanian. Un incontro tra generazioni, dove il design contemporaneo riscopre il piacere del gioco e la leggerezza dei ricordi d’infanzia.

#FurlaXSylvanianFamilies