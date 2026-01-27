NikeSKIMS Spring 2026: l’activewear come couture del movimento
NikeSKIMS ha presentato la collezione Spring 2026 inaugurando così una nuova era del guardaroba femminile: non più solo activewear, ma una proposta di stile completa dalla testa ai piedi, dove performance e sensualità si incontrano in un’estetica ispirata alla ballerina moderna.
Il cuore del racconto è proprio il corpo, celebrato nelle sue curve e nella sua potenza. Le nuove silhouette NikeSKIMS infatti, interpretano l’abbigliamento tecnico con un linguaggio "fashion" moderno, fatto di linee fluide, materiali impalpabili e texture che accarezzano la pelle.
La collezione Spring 2026 si declina in cinque linee di abbigliamento pensate per le prestazioni e lo stile di tutti i giorni. La vera novità di stagione è l’ingresso ufficiale nel mondo delle calzature con la NikeSKIMS Rift Satin, una scarpa che traduce l’immaginario della danza in chiave urbana. Minimal, sensuale, quasi couture, completa per la prima volta un total look pensato come un’estensione naturale del corpo.
I materiali raccontano una femminilità moderna e tecnica allo stesso tempo, tra superfici lisce e modellanti, maglie morbide dal drappeggio perfetto, costine elastiche dal sapore vintage e strati ultraleggeri che sembrano sospesi sulla pelle. Il risultato? È un guardaroba stratificabile, fluido e trasversale.
Lisa delle Blackpink, protagonista della campagna Spring 2026
A incarnare questo nuovo immaginario è LISA delle Blackpink, protagonista della campagna NikeSKIMS Spring 2026. Artista globale, ballerina e icona pop, LISA, è conosciuta a livello mondiale come la perfetta sintesi tra disciplina e carisma. Nel video diretto da Sergio Reis, girato a Parigi, si muove insieme a ballerini professionisti in una coreografia che diventa metafora della collezione: la moda qui, diventa come una seconda pelle.
NikeSKIMS non parla più solo di sport, ma di identità e potere personale. La Spring 2026 segna un punto di svolta per il brand, che si posiziona sempre più come punto di riferimento per una nuova idea di femminilità: performante, sensuale, e soprattutto libera.
La collezione sarà disponibile dal 5 febbraio su nike.com e skims.com, e nei principali store Nike e SKIMS in Nord America, Europa e Medio Oriente, con arrivi successivi in Australia e Corea. Una data da segnare in agenda per chi è pronta a vestirsi come una ballerina e camminare nel mondo come una vera protagonista.
Stella McCartney x Jeff Koons: la capsule limited edition che unisce moda, arte e ironia
Moda e arte tornano a dialogare in modo esplosivo grazie a Stella McCartney x Jeff Koons, una nuova limited-edition collectors capsule che sarà disponibile da oggi 26 gennaio 2026 insieme alla collezione Spring 2026 del brand.
Il progetto nasce da una lunga amicizia e da una storia di collaborazioni iconiche, capace di fondere due mondi apparentemente lontani: il glamour consapevole di Stella e l’estetica pop, kitsch e provocatoria di Koons.
La capsule, già anticipata durante la sfilata Winter 2025, ha come volto Amelia Grey e include una selezione esclusiva di ready-to-wear e accessori pensati come veri e propri pezzi da collezione.
Protagonisti sono sicuramente i materiali sostenibili come il cotone organico e la lana certificata RWS, nel pieno rispetto della filosofia etica di McCartney.
Tra i pezzi più desiderabili spicca la t-shirt che unisce l’opera di Koons Untitled (Girl with Dolphin and Monkey) allo slogan “Slippery When Wet”, tratto dalla primissima collezione Stella McCartney del 2001.
Accanto a questo ritorno cult, debutta un nuovo messaggio ironico: “Doggy Style”, stampato su capi che ritraggono due celebri sculture canine di Koons, il suo Yorkshire Terrier e il Poodle, tratte dalla serie Made in Heaven del 1991 e scelte personalmente da Stella. Questi capi sono in edizione limitata e disponibili solo per un periodo selezionato.
Giocosa, sexy e dichiaratamente ironica, la capsule è anche una celebrazione dell’amore condiviso per gli animali e della libertà creativa.
A rendere il progetto ancora più esclusivo, una selezione di capi sarà firmata da entrambi e venduta in esclusiva nello store Stella McCartney di New York, ciascuno personalizzato con cristalli lead-free, frange e dettagli applicati a mano.
Parallelamente, alcune t-shirt autografate da Jeff Koons saranno disponibili anche online su stellamccartney.com.
Non è la prima volta che i due collaborano: nel 2005 infatti Koons reinterpretò il suo celebre Rabbit come ciondolo in platino per Stella; nel 2006 alcune sue opere diventarono stampe per abiti caleidoscopici, mentre nel 2020 firmarono insieme la t-shirt “K is for Kind” per sostenere l’International Centre for Missing & Exploited Children.
Con questa nuova collaborazione, Stella McCartney x Jeff Koons conferma che la moda può essere arte, impegno e divertimento allo stesso tempo, senza mai prendersi davvero troppo sul serio.
Accademia del Lusso e Manteco: insieme nel segno dell'innovazione tessile sostenibile
circolare per definire i nuovi canoni dell'eco-design
Sostenibilità e innovazione tessile sono due pilastri della formazione moda firmata da Accademia del Lusso, che in collab con Manteco presenta una nuova iniziativa d’avanguardia: Fashion Nomads.
Il progetto ha coinvolto le studentesse del Master dell’Accademia in un percorso strutturato di ricerca è sviluppo. Il suo obiettivo è dimostrare come il design di alto livello possa oggi nascere solo da un approccio produttivo responsabile, circolare e trasparente.
Soluzioni innovative
Il cuore dell’iniziativa è la piattaforma Manteco System™, l’ecosistema di soluzioni a basso impatto basato su processi di riciclo meccanico, tracciabilità completa e riduzione certificata delle emissioni.
Attraverso l'utilizzo della lana rigenerata MWool®, le studentesse hanno esplorato performance tecniche d'eccellenza - dalla durabilità alla versatilità d’uso - per dare vita a prototipi che rispondono con efficacia alle sfide poste dalla società contemporanea e dai cambiamenti climatici.
Il progetto affronta con determinazione una delle criticità più urgenti del settore: si stima, infatti, che ogni anno una quota compresa tra il 15% e il 25% dei 400 miliardi di metri quadrati di tessuti prodotti venga sprecata già nella fase di taglio.
Per contrastare questo fenomeno, la collezione Fashion Nomads integra metodologie di Zero Waste Design, volte a eliminare totalmente i residui tessili, e soluzioni di design modulare, che garantiscono ai capi una versatilità funzionale capace di adattarsi a stili di vita in costante movimento.
Moda resiliente e consapevole
Il concetto di Fashion Nomads simboleggia così una moda resiliente e consapevole, che evolve insieme alla quotidianità di chi la indossa mantenendo un approccio profondamente rispettoso verso il pianeta.
Non si tratta solo di una serie di capi, ma di un invito esplicito rivolto all'intera industria, e con una visione dei giovani creativi del domani, a ripensare le logiche del vestire secondo il principio di una moda sostenibile per una vita altrettanto sostenibile.
Visione lungimirante
L’unione tra l’eccellenza industriale di Manteco e la visione dei futuri professionisti di Accademia del Lusso segna un passo avanti cruciale verso un sistema in cui la progettazione responsabile si traduce in soluzioni estetiche concrete, durevoli e perfettamente replicabili nei processi produttivi del lusso contemporaneo.
Fashion Pills: cos'è successo questa settimana nel mondo della moda in 7 news
Il 2026 è iniziato a passo deciso (e con stile): tra buoni propositi sporty, intimo che scalda e voglia di sentirci subito al top, le Fashion Pills di questa settimana sono un mix perfetto di praticità e sogno. Ci copriamo con grandi classici intramontabili, scopriamo cardigan iconici in collaborazione e nuove direzioni creative che riscrivono il desiderio. Pronte a segnare tutto in wishlist? #FashionPills
Fashion Pills: lunedì e The Primark Scene, la linea per la generazione “in-between”
(Credits: courtesy of press office)
Primark accende i riflettori su una generazione spesso “senza categoria”: quella degli in-between, i teenager che non si riconoscono più nei codici kids ma non vogliono vestirsi da adulti. Nasce così The Primark Scene, una nuova linea pensata per raccontare stile e personalità con capi facili, trendy e super mixabili. In collezione: denim e jeans a vita bassa, silhouette puddle leg, fit slouchy e oversize, crop top e grafiche cool, per costruire look autentici e personalizzati. Il progetto nasce ascoltando direttamente i ragazzi e anche il modo in cui vivono lo shopping: non solo acquisto, ma esperienza condivisa. Per questo nei negozi selezionati arrivano anche spazi dedicati, riconoscibili e più “social”. Tre mood principali: style setter, casual chic e festival goer, per adattarsi a ogni occasione (e a ogni playlist). In arrivo da gennaio 2026 anche in Italia, con prezzi a partire da 4 euro. #ThePrimarkScene
Fashion Pills: martedì e Invisible Therm, il primo strato che fa la differenza secondo Tezenis
(Credits: courtesy of press office)
Quando le temperature scendono, cambia anche il nostro guardaroba: il vero lusso diventa sentirsi bene, calde e leggere allo stesso tempo. Ed è qui che entra in gioco Invisible Therm di Tezenis, una selezione di capi termici essenziali pensati per accompagnare l’inverno con un’estetica pulita e moderna. Tessuti morbidi, linee minimal e vestibilità che resta impeccabile: perfetti come primo strato ma anche così curati da diventare “invisibili” solo di nome, perché in realtà risolvono tanti look di stagione. In collezione ci sono body termici, canotte, top a manica lunga con scolli diversi (dal barchetta al dolcevita) e leggings a vita alta: pezzi trasversali, da usare ogni giorno, dal layering urbano alle giornate più fredde. L’idea è semplice: comfort e stile possono andare perfettamente d’accordo. #YourWinterSecret
Fashion Pills, mercoledì: Salotto Retori, il nuovo indirizzo “culturale” del Quadrilatero
(Credits: courtesy of press office)
Nel cuore del Quadrilatero della Moda nasce un nuovo luogo da segnare in agenda: Salotto Retori, primo flagship globale del brand, che apre in Via della Spiga 48 e trasforma l’idea di boutique in un’esperienza. Non solo moda, ma un vero spazio di connessione e creatività, pensato come un salotto contemporaneo dove i capitoli narrativi di Retori prendono vita tra arte, savoir-faire e rituali di bellezza quotidiana. Distribuito su due livelli (oltre 400 mq), lo store intreccia design e cultura con interni firmati Locatelli Partners, tra minimalismo giapponese, richiami mid-century e materiali caldi, naturali, materici. Al centro del progetto, un dettaglio architettonico che è già icona: il muro in cemento borchiato di Tadao Ando, presenza silenziosa e monumentale. L’inaugurazione, durante la Milan Men’s Fashion Week, è accompagnata da un programma che parla la lingua dell’arte: mostra personale dell’artista brasiliana Manuela Navas, performance sonora di Antonina Nowacka e un calendario di eventi pensati per una community curiosa e internazionale. In una Milano che corre, qui si entra per rallentare. E restare. #SalottoRetori
Fashion Pills: giovedì e il futuro di Husky Original
(Credits: courtesy of press office)
Parigi chiama e Husky Original risponde: a Who’s Next l’AI26 si muove tra heritage inglese e sensibilità italiana, con quell’eleganza pratica che funziona sempre. Il focus è sul pezzo-icona: la Husky Jacket, il trapuntato che attraversa decenni e città senza perdere fascino.
Per la FW26 arrivano nuove interpretazioni (anche in lana cashmere) e dettagli che fanno subito “guardaroba intelligente”: texture, proporzioni, piccoli accenti lifestyle.
In un inverno che chiede capi versatili, Husky Original conferma una cosa semplice: lo stile migliore è quello che ti accompagna davvero, tutto il giorno. #TheNewClassic
Fashion Pills: venerdì e ARKET lancia la linea Active
(Credits: courtesy of press office)
Se il 2026 è l’anno in cui vogliamo sentirci meglio (dentro e fuori), ARKET risponde con una novità che sa di energia pulita e stile effortless: nasce ARKET Active, la nuova collezione dedicata al movimento… ma anche al relax.
Un guardaroba completo di athleisure & activewear pensato per accompagnarci dalla palestra alla città, senza mai perdere quell’eleganza minimal che ARKET sa fare benissimo.
I pezzi puntano su funzionalità e comfort, con materiali morbidi come jersey e maglia, fino a proposte più cocooning in cashmere perfette per warm-up, recovery e tempo libero.
Silhouette essenziali, colori neutrali, layering intelligente: il risultato è un look clean ma super contemporaneo. Il motto? Allenarsi, respirare, vivere… sempre con stile. #ARKETArchive
Fashion Pills: sabato e Levi’s, Dev Hynes alla guida creativa
(Credits: courtesy of press office)
Levi’s® sceglie una firma che sa trasformare lo stile in linguaggio: Dev Hynes è la mente creativa della nuova campagna, un racconto fatto di contrasti – raffinatezza e istinto, preppy e grunge – che si incontrano in modo sorprendentemente naturale. Tra set dal taglio editoriale e vibes da backstage, Hynes costruisce una narrazione autentica, personale, quasi musicale, dove ogni look sembra una nota. Il risultato? Un denim universe SS26 che gioca con sovrapposizioni, silhouette rilassate e dettagli iconici, celebrando l’arte di essere diversi, senza compromessi. #GreatnessAttractsGreatness
Fashion Pills: domenica e Alanui x Giorgio Armani, l’eleganza che viaggia
(Credits: courtesy of press office)
Quando l’eleganza assoluta di Giorgio Armani incontra lo spirito nomade e contemporaneo di Alanui, nasce un pezzo che sembra raccontare un viaggio — reale o immaginario — con un solo sguardo. Il protagonista è un cardigan dal collo sciallato, bordato di frange e chiuso in vita, reinterpretato con quella precisione “armianiana” che rende ogni cosa istantaneamente raffinata. Le righe jacquard nei toni del blu, azzurro e ametista aggiungono un tocco esotico ma misurato: due mondi lontani, uniti dallo stesso desiderio di stile e libertà. Disponibile da fine febbraio 2026. #IslandStateOfMind
Happy Bday, Pasticcino bag! L'iconica borsa di Weekend Max Mara spegne 10 candeline
Tanti auguri, Pasticcino Bag!
Weekend Max Mara celebra il decimo anniversario della sua iconica borsa con una serie di eventi esclusivi e progetti dedicati che si svilupperanno durante tutto il 2026.
I festeggiamenti partiranno a gennaio, con una capsule collection esclusiva che rivisita le versioni più rappresentative della borsa, a partire dall'originale motivo a quadri Vichy che debuttò nel 2016, disponibile in 4 varianti colore irresistibili: verde, rosso, giallo e blu.
Oltre alla Re-Edition Capsule, le celebrazioni dell'anniversario includeranno la collezione Pasticcino-à-Porter, che si concentra sui look della nuova stagione, e una speciale tappa del progetto World Tour prevista per maggio.
La capsule collection Re-Edition della Pasticcino Bag presenta 5 modelli ripescati dagli archivi e arricchiti da elementi grafici distintivi che ne esaltano l'eredità, lo spirito giocoso e il fascino intramontabile.
Realizzate con meticolosa cura in una fusione tra passato e presente, sono disponibili in montone color marrone, a righe bianche e blu o bianche e rosse, a quadretti Vichy nelle tonalità primarie, in faux croc nelle tonalità della terra e in bouclè mélange in nero, nero/inchiostro e verde/giallo.
Ciascun materiale è ispirato ad una delle quattro stagioni. In un perfetto equilibrio tra tradizione e originalità, la capsule sarà disponibile a partire da gennaio 2026.
Che cosa aspettate a scegliere la vostra preferita? Sono una più bella dell'altra, c'è solo l'imbarazzo della scelta!
