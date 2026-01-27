Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Il 2026 è iniziato a passo deciso (e con stile): tra buoni propositi sporty, intimo che scalda e voglia di sentirci subito al top, le Fashion Pills di questa settimana sono un mix perfetto di praticità e sogno. Ci copriamo con grandi classici intramontabili, scopriamo cardigan iconici in collaborazione e nuove direzioni creative che riscrivono il desiderio. Pronte a segnare tutto in wishlist? #FashionPills







Fashion Pills: lunedì e The Primark Scene, la linea per la generazione “in-between”







(Credits: courtesy of press office)

Primark accende i riflettori su una generazione spesso “senza categoria”: quella degli in-between, i teenager che non si riconoscono più nei codici kids ma non vogliono vestirsi da adulti. Nasce così The Primark Scene, una nuova linea pensata per raccontare stile e personalità con capi facili, trendy e super mixabili. In collezione: denim e jeans a vita bassa, silhouette puddle leg, fit slouchy e oversize, crop top e grafiche cool, per costruire look autentici e personalizzati. Il progetto nasce ascoltando direttamente i ragazzi e anche il modo in cui vivono lo shopping: non solo acquisto, ma esperienza condivisa. Per questo nei negozi selezionati arrivano anche spazi dedicati, riconoscibili e più “social”. Tre mood principali: style setter, casual chic e festival goer, per adattarsi a ogni occasione (e a ogni playlist). In arrivo da gennaio 2026 anche in Italia, con prezzi a partire da 4 euro. #ThePrimarkScene







Fashion Pills: martedì e Invisible Therm, il primo strato che fa la differenza secondo Tezenis







(Credits: courtesy of press office)

Quando le temperature scendono, cambia anche il nostro guardaroba: il vero lusso diventa sentirsi bene, calde e leggere allo stesso tempo. Ed è qui che entra in gioco Invisible Therm di Tezenis, una selezione di capi termici essenziali pensati per accompagnare l’inverno con un’estetica pulita e moderna. Tessuti morbidi, linee minimal e vestibilità che resta impeccabile: perfetti come primo strato ma anche così curati da diventare “invisibili” solo di nome, perché in realtà risolvono tanti look di stagione. In collezione ci sono body termici, canotte, top a manica lunga con scolli diversi (dal barchetta al dolcevita) e leggings a vita alta: pezzi trasversali, da usare ogni giorno, dal layering urbano alle giornate più fredde. L’idea è semplice: comfort e stile possono andare perfettamente d’accordo. #YourWinterSecret







Fashion Pills, mercoledì: Salotto Retori, il nuovo indirizzo “culturale” del Quadrilatero







(Credits: courtesy of press office)

Nel cuore del Quadrilatero della Moda nasce un nuovo luogo da segnare in agenda: Salotto Retori, primo flagship globale del brand, che apre in Via della Spiga 48 e trasforma l’idea di boutique in un’esperienza. Non solo moda, ma un vero spazio di connessione e creatività, pensato come un salotto contemporaneo dove i capitoli narrativi di Retori prendono vita tra arte, savoir-faire e rituali di bellezza quotidiana. Distribuito su due livelli (oltre 400 mq), lo store intreccia design e cultura con interni firmati Locatelli Partners, tra minimalismo giapponese, richiami mid-century e materiali caldi, naturali, materici. Al centro del progetto, un dettaglio architettonico che è già icona: il muro in cemento borchiato di Tadao Ando, presenza silenziosa e monumentale. L’inaugurazione, durante la Milan Men’s Fashion Week, è accompagnata da un programma che parla la lingua dell’arte: mostra personale dell’artista brasiliana Manuela Navas, performance sonora di Antonina Nowacka e un calendario di eventi pensati per una community curiosa e internazionale. In una Milano che corre, qui si entra per rallentare. E restare. #SalottoRetori







Fashion Pills: giovedì e il futuro di Husky Original







(Credits: courtesy of press office)

Parigi chiama e Husky Original risponde: a Who’s Next l’AI26 si muove tra heritage inglese e sensibilità italiana, con quell’eleganza pratica che funziona sempre. Il focus è sul pezzo-icona: la Husky Jacket, il trapuntato che attraversa decenni e città senza perdere fascino.

Per la FW26 arrivano nuove interpretazioni (anche in lana cashmere) e dettagli che fanno subito “guardaroba intelligente”: texture, proporzioni, piccoli accenti lifestyle.

In un inverno che chiede capi versatili, Husky Original conferma una cosa semplice: lo stile migliore è quello che ti accompagna davvero, tutto il giorno. #TheNewClassic







Fashion Pills: venerdì e ARKET lancia la linea Active







(Credits: courtesy of press office)

Se il 2026 è l’anno in cui vogliamo sentirci meglio (dentro e fuori), ARKET risponde con una novità che sa di energia pulita e stile effortless: nasce ARKET Active, la nuova collezione dedicata al movimento… ma anche al relax.

Un guardaroba completo di athleisure & activewear pensato per accompagnarci dalla palestra alla città, senza mai perdere quell’eleganza minimal che ARKET sa fare benissimo.

I pezzi puntano su funzionalità e comfort, con materiali morbidi come jersey e maglia, fino a proposte più cocooning in cashmere perfette per warm-up, recovery e tempo libero.

Silhouette essenziali, colori neutrali, layering intelligente: il risultato è un look clean ma super contemporaneo. Il motto? Allenarsi, respirare, vivere… sempre con stile. #ARKETArchive







Fashion Pills: sabato e Levi’s, Dev Hynes alla guida creativa







(Credits: courtesy of press office)

Levi’s® sceglie una firma che sa trasformare lo stile in linguaggio: Dev Hynes è la mente creativa della nuova campagna, un racconto fatto di contrasti – raffinatezza e istinto, preppy e grunge – che si incontrano in modo sorprendentemente naturale. Tra set dal taglio editoriale e vibes da backstage, Hynes costruisce una narrazione autentica, personale, quasi musicale, dove ogni look sembra una nota. Il risultato? Un denim universe SS26 che gioca con sovrapposizioni, silhouette rilassate e dettagli iconici, celebrando l’arte di essere diversi, senza compromessi. #GreatnessAttractsGreatness







Fashion Pills: domenica e Alanui x Giorgio Armani, l’eleganza che viaggia







(Credits: courtesy of press office)

Quando l’eleganza assoluta di Giorgio Armani incontra lo spirito nomade e contemporaneo di Alanui, nasce un pezzo che sembra raccontare un viaggio — reale o immaginario — con un solo sguardo. Il protagonista è un cardigan dal collo sciallato, bordato di frange e chiuso in vita, reinterpretato con quella precisione “armianiana” che rende ogni cosa istantaneamente raffinata. Le righe jacquard nei toni del blu, azzurro e ametista aggiungono un tocco esotico ma misurato: due mondi lontani, uniti dallo stesso desiderio di stile e libertà. Disponibile da fine febbraio 2026. #IslandStateOfMind