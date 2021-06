Ecco come funziona l'esclusivo servizio di rivendita di articoli di lusso per sostenere la moda circolare di Mytheresa X Vestiaire Collective

È la prima volta che una piattaforma di lusso multi-brand abbraccia totalmente la rivendita per sostenere la moda circolare.

È il caso di Mytheresa, che insieme con Vestiaire Collective, app leader nella rivendita globale di moda pre-loved, lancia un servizio di rivendita di articoli di lusso.

Per partecipare al programma ai top clients Mytheresa invitati basterà inserire alcune informazioni su un’interfaccia web per ricevere un preventivo dell’articolo (o degli articoli) pre-loved che desiderano vendere.

Una volta che l’articolo arriverà a Vestiaire Collective, sarà sottoposto ai controlli di qualità e autenticazione. In cambio, i clienti Mytheresa riceveranno un pagamento immediato sotto forma di credito da spendere su Mytheresa.

Un team dedicato Mytheresa X Vestiaire Collective accompagnerà i clienti in tutte le fasi del processo. Gli articoli venduti dai clienti Mytheresa saranno disponibili all’acquisto in tutto il mondo su Vestiaire Collective.

Nella fase iniziale gli articoli idonei alla rivendita includeranno le borse di una ventina di brand di lusso in Europa. Ma sia Mytheresa sia Vestiaire Collective si impegnano sin da ora a estendere il servizio a un maggior numero di clienti e a tutte le categorie di prodotto, compreso il prêt-à-porter. Un elenco più ampio di marchi di lusso sarà inoltre disponibile entro la fine del 2021.

Michael Kliger, CEO di Mytheresa, ha detto: “Siamo entusiasti di questa partnership con Vestiaire Collective. Siamo certi che questo servizio esclusivo rappresenterà un vero e proprio vantaggio per i nostri clienti, che potranno finalmente dare una seconda vita ai loro fantastici articoli firmati. Inoltre, ci permette di guidare un cambiamento nel settore della moda, incorporando la circolarità nel nostro modello di business. Siamo convinti che questa iniziativa abbia un enorme potenziale e non vediamo l’ora di estenderla a più clienti, categorie e mercati nei prossimi mesi”.

Fanny Moizant, presidente e co-fondatrice di Vestiaire Collective, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con Mytheresa per mostrare la qualità del nostro servizio e la passione per la circolarità. Siamo anche orgogliosi di vedere come questa iniziativa unica possa estendersi a una piattaforma digitale di lusso, e non vediamo l’ora di apprendere come risponderanno i loro clienti più fedeli. Continueremo ad amplificare il potere della rivendita come parte cruciale del raggiungimento di un sistema di moda più sostenibile. E intensificheremo le collaborazioni attraverso lotte fianco a fianco con brand e rivenditori, incoraggiando i loro clienti ad abbracciare la moda circolare, rivendendo gli articoli che non indossano più.”

Il programma di rivendita sarà attivo dal 9 giugno 2021.