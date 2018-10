La couture accessibile? Non è più un sogno!



Smart, come sono le donne di oggi. Couture, come sanno fare gli italiani. Questo il "cuore" della capsule collection di MOTIVI firmata dal designer italiano Francesco Scognamiglio.



Abiti seducenti che sembrano scesi da una passerella o da un red carpet, accessori scintillanti: il sogno dell'alta moda, alla portata delle donne e delle ragazze contemporanee.



12 vestiti, pump, clutch e gioielli, tutti disegnati dal couturier italiano amato da dive come Lady Gaga, riuniti in una collezione unica, "in grado di far sentire ognuna, protagonista della propria vita” dichiara Furio Visentin, brand director.





La capsule era stata lanciata durante la Fashion Week milanese attraverso una campagna speciale: una serie di preziosi scrigni di plexiglass erano "spuntati" in alcuni luoghi simbolo della città: piazzale Cadorna, Stazione Centrale e Corso Garibaldi.

Nessuno sapeva quale fosse il brand, solo un claim, a lanciare la provocazione: Couture is Inaccesible isn’t it?







Ora la Smart Couture è stata finalmente svelata e verrà distribuita in alcuni negozi del brand, online e sarà oggetto di trunk show nei principali negozi di catena.

Georgia Fowler, da tre stagioni Angelo di Victoria Secret e Bambi Northwood, già volto di MOTIVI, saranno le protagoniste della campagna di comunicazione omnichannel che vedrà il brand on air in TV, sui principali magazine e sul digitale dal 16 ottobre all’8 novembre.







Dal cocktail alla cena elegante, dal party black tie alla fuga romantica, Motivi Smart Couture ha il capo ideale.



Realizzati con tessuti preziosi, dal raso duchesse stretch, alla georgette di seta, fino all’uso delle micropaillettes effetto metallizzato, questi abiti rappresentano una visione inedita del concetto di haute gamme, declinato in chiave accessibile.



Ogni dettaglio è curato come si addice a un vero capo di alta moda: code a strascico appena accennate, tagli perfetti che sottolineano la figura, spalline sottili che illuminano la schiena; e rifiniture accurate, maniche a guanto e volant perfettamente arricciati, a regola d’arte.

Scoprite i nostri capi preferiti della Smart Couture di MOTIVI.