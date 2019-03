Per la quarta edizione della Smart Couture, Motivi ha scelto il giovane talent Giuseppe di Morabito.



Una Dynasty in versione Made in Italy fatta di look iper femminili ispirati alle iconiche Joan Collins e Linda Evans, le Alexis e Krystle protagoniste della serie TV che, con i suoi outfit, ha segnato gli Anni 80.

E proprio questa allure Eighties è il "cuore" della quarta collezione Smart Couture, il progetto lanciato dal brand Motivi due anni fa: lusso e glam "accessibile", abiti speciali, pensati per brillare e far sentire ragazze e donne vere star.





Abiti monospalla dalle maniche vaporose, cocktail dress con scolli a cuore, giacchini che sfiorano i fianchi al ritmo della disco music anni ’80, strategici drappeggi, spalle strutturate e over sono gli "items" della Smart Couture Expericence.

Dietro alla nuova collezione, presentata il 19 marzo a Milano, c'è un giovane talento: Giuseppe di Morabito, classe 1992 e fondatore dal 2015 del brand che porta il suo nome.









I materiali sono un cocktail perfettamente bilanciato di tessuti, una miscela ben dosata di consistenze e texture: il crystal mesh – la leggerissima maglia di metallo – incontra il taffetà imprimé, la vaporosa organza, il tulle rebrodé impreziosito di piccole paillettes, la pelle effetto coccodrillo.

Lo stilista ha dichiarato: «Rendere accessibili capi d’abbigliamento con dei codici stilistici provenienti dell’alta moda è un concetto molto innovativo e interessante per raggiungere l’attenzione di un pubblico vasto e soprattutto giovane».





35 look per un totale di 29 capi d’abbigliamento, 3 paia di calzature e 3 accessori che saranno in vendita dal 18 marzo online e in alcuni degli store Motivi.



Il mood è revival senza per questo risultare in alcun modo rétro, un ensemble girly, perfetto per cocktail party a cinque stelle.