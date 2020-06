Il marchio presenta un nuovo modo di fare shopping online, in linea con le nuove esigenze degli acquirenti

In questi mesi di lockdown ci hanno tenuto compagnia e ci hanno informato: parliamo delle "dirette" on anche "live stream", se preferite, uno strumento sempre più presente su tutte le piattaforme social.

Ma avreste mai pensato che nel giro di qualche tempo sarebbero diventate anche un'occasione per fare una shopping experience decisamente innovativa?

Motivi ha presentato proprio oggi il primo canale dedicato al Live Stream Shopping: una piattaforma che unisce il rituale delle vendita in negozio con la digital experience a casa ma assolutamente interattiva e personalizzata.

Un’interfaccia e una sinergia diretta tra gli spazi fisici dei negozi Motivi e delle loro venditrici, il canale e-commerce motivi.com e le consumatrici a casa.

Il marchio lancerà da giugno una serie di sessioni di shopping in diretta ambientate e condotte all’interno degli store Motivi, dove le venditrici abitualmente impegnate con le clienti, diventeranno professional streamer e presenteranno e racconteranno in video le nuove collezioni e i nuovi prodotti.

Le clienti connesse alla piattaforma potranno chattare in diretta per chiedere, in tempo reale, consigli o dettagli specifici sulle silhouette, sui tessuti e sugli accessori da abbinare, proprio come se fossero seguite in negozio.

Allo stesso tempo, grazie alla smart interaction offerta dalla piattaforma, potranno acquistare facilmente gli articoli presentati grazie a un semplice click sulle relative immagini che scorreranno in fondo allo schermo. I prodotti selezionati dalla cliente appariranno poi nel carrello personale per la finalizzazione dell'acquisto.

Insomma, un qualcosa che va oltre il " classico" shopping online perché coinvolge le utenti in tempo reale, risponde alle loro domande e fa leva sulla professionalità delle venditrici Motivi che possono supportarle in un'experience assolutamente inedita che unisce tecnologia (la piattaforma è stata ideata in collaborazione con il gruppo Radicalbit) ma soprattutto valore umano, attenzione alla consumatrice e personalizzazione.

Anche in un momento particolare come questo, dove le distanze rischiano di farci perdere un po' quel gusto e quella spensieratezza nello shopping a cui, fino a qualche mese fa, eravamo abituati.

(Nella foto in apertura: Furio Visentin, Brand Director di Motivi)