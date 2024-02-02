Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Esplorare il mondo della moda e della sartorialità giocando, applaudire al successo di piccoli brand guidati da imprenditrici visionarie, ma anche prepararsi a leggere nuovi capitoli della storia della moda.

Evocare ironicamente la celebrity-culture californiana per poi, concludendo in bellezza, farsi conquistare dalla proposta speciale - in vista di San Valentino - di un brand di bijoux tra i più amati.

È quanto ci raccontano le notizie di questa settimana, direttamente da quel luogo sempre vivo che è il fashion world. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e i baci da L.A. di GCDS

Una raccolta di scatti rubati in formato tabloid, con tanto di strilli di copertina e ipotetici scoop: è un omaggio a due mondi diversi ma affini quello che GCDS disegna con la sua nuova campagna pubblicitaria, che rievoca l’Italia dei paparazzi nella capitale mondiale dell'intrattenimento, Los Angeles.

Ad ispirare gli scatti nella metropoli californiana, ci sono i luoghi del cuore del direttore creativo Giuliano Calza, immortalati in questa campagna che cattura l’essenza della celebrity-culture tipica di Los Angeles integrando la cultura americana e l’estetica Made in Italy del brand. Gli scatti parlano di attività quotidiane, mettendo in mostra momenti privati e apparizioni pubbliche che diventano oggetto di interesse comune, facendoci riflettere su come l’interesse comune della celebrity-culture influenzi la cultura contemporanea.

Gli iconici accessori e capi ready to wear della collezione SS24 popolano gli scatti: tra essi, le it bag di GCDS, come Heart bag, Call-me Comma bag e la nuova Comma Notte bag, presentata in diverse versioni. Il look di chiusura viene scattato su Sunset Boulevard, facendo intravedere in lontananza la famosa insegna dello Chateau Marmont. #WishYouWereHere

Fashion Pills: martedì e il nuovo direttore creativo di Moschino: Adrian Appiolaza

Non possiamo averne certezza, ma ci sentiamo di scommettere che il nome di Adrian Appiolaza sarebbe stato in cima alla lista dei possibili candidati scelti da Franco Moschino per dare una guida al suo omonimo brand.

Questo perché l’argentino classe 1972 ha tutte le caratteristiche vincenti per diventare il degno successore di Jeremy Scott: una lunga gavetta alle spalle, da MiuMiu, Louis Vuitton e Chloé, coronata da dieci anni al fianco di J.W. Anderson da Loewe; una passione irrefrenabile per i grandi designer della moda – i cui pezzi iconici lo stilista colleziona e fotografa sul suo profilo Instagram –; ma soprattutto una grande conoscenza del marchio chiamato a guidare e rispetto per il suo fondatore, che Appiolaza descrive così: «L’essenza del suo talento, per me, è stata quella di abitare il suo tempo, sublimandone i pregi e ironizzando sui difetti. Un’operazione che ha compiuto con una invidiabile leggerezza, spalancando per tutti noi una finestra dalla quale immaginare, a modo nostro, il futuro».

In bocca al lupo ad Adrien, dunque, pronto a scrivere un nuovo e appassionante capitolo della bellissima storia di Moschino. #BreakALeg

Fashion Pills: mercoledì e Max Mara su Roblox

Se è vero che la moda è linguaggio, e che attraverso di essa comunichiamo la nostra personalità, quello che pensiamo e come ci sentiamo, è altrettanto vero che il mondo del fashion è un universo ricco e sfaccettato, ma soprattutto vivo e capace di ispirare azioni, ragionamenti, creatività. Ne è convinto Max Mara, che giusto oggi ha fatto il proprio debutto su Roblox, piattaforma di gaming immersiva dove 70 milioni di persone si connettono e comunicano quotidianamente.

È qui che il brand ha deciso di lanciare un innovativo programma di edutainment che consente ai giocatori di esplorare un universo virtuale e immaginifico altamente affascinante, il Max Mara Coats Adventure.

Il mondo include tre aree: Pattern Lab, una sartoria virtuale in cui confezionare diversi capi di abbigliamento; il Color Parkour, una serie di percorsi per raccogliere tutte le sfere di colori che compongono le palette del brand; e la WunderKammer, un immaginifico “labirinto delle meraviglie mentali” co-creato con il collettivo artistico Atelier dell’Errore - in cui comporre e ricomporre tra loro parti di animali fantastici per far nascere nuovi “daimon”, le creature virtuali che accompagnano l’avatar di ogni giocatore. #PlayAndLearn

Fashion Pills: giovedì e la strada verso il successo di Label Rose

C’è il modello a spalla in vernice matelassé e quello a mano con monogramma impresso, quello multitasche funzionale e quello lezioso in lana bouclé, la shopper capiente e la bustina a tracolla, tutti uniti dal prezzo democratico e dall’amore per i linguaggi contemporanei: sono le borse (e gli accessori di pelletteria) di Label Rose, giovane marchio made in Italy con una storia di successi alle spalle.

Merito della founder Francesca Ammaturo, che ha saputo seguire i trend del momento e al contempo costruire un solido brand, tutto a partire dal suo amore per il mondo della moda costruito «un passo per volta», come sottolinea la designer. Una donna volitiva e intraprendente che ha fatto raggiungere a Label Rose un notevole traguardo, anche economico: totalizzando vendite per più di 4.4 milioni di euro, con uno straordinario incremento del 100% rispetto al 2022, con oltre 120mila pezzi venduti nel corso dell’ultimo anno, e un record mensile, a novembre, di 70.000 borse vendute.

Il segreto di tanto successo? Basta seguire i canali social del brand, attivissimo sia su Instagram che su TikTok, per farsene un’idea. E unirsi alla nutrita schiera di fan di Label Rose. #RaiseAndDouble

Fashion Pills: venerdì e il San Valentino di Voodoo Jewels + Scat_to Torino

Alcuni lo aspettano per Sanremo, altri per i dolci e le feste del Carnevale veneziano. Ci sono quelli che festeggiano il Capodanno cinese, e quelli che sperano finisca presto per veder spuntare marzo e la primavera. E poi ci sono loro, i romantici, che danno il benvenuto a febbraio perché è il mese degli innamorati per antonomasia, felici di avere una ragione in più per festeggiare l’amore. È a questo gruppo che si rivolge una nuovissima e del tutto originale iniziativa, che mette insieme creatività culinaria e gioielleria di nicchia.

Parliamo di Scat_to d’amore, idea regalo speciale che include il solitario Red Love Letter di Voodoo Jewels e una cena per due da Scat_to, creatura dei Costardi Bros in Piazza San Carlo a Torino.

Dal 10 al 17 febbraio sul sito di Voodoo Jewels e presso il ristorante Scat_to si potrà acquistare la Gift Card proposta in occasione di questa inedita collaborazione, a cui farà eco il pop-up di Voodoo Jewels all’interno del ristorante ospitato nel complesso Gallerie d’Italia: un corner studiato appositamente in cui acquistare non solo il solitario protagonista dell’iniziativa ma anche gli altri gioielli del brand. #FoodAsLoveExpression