We are Sexy, We are Cool, We are Elegant: è la call to action a tutte le donne e alla loro sensualità nella nuova campagna che Morellato dedica all'Estate 2019.





Un racconto che scandisce immagini "rubate" a momenti quotidiani, tra semplici spaccati di vita ed emozioni che lasciano il segno: questo lo storytelling che Morellato ha scelto per la sua campagna Primavera Estate 2019.







Protagonista della nuova adv della maison dei "gioielli da vivere" è la modella Carmen Santacruz, che conquista la scena con la sua bellezza naturale che sa unire autenticità dei sentimenti a personalità spiccata e sicura di sé.



Assieme a lei la nuova collezione Gemma gold & black in argento 925‰, preziosa e versatile protagonista di ogni immagine. Sono loro gli alleati e i "complici" perfetti della femminilità delle donne di oggi.











Nello spot, i gioielli Gemma accompagnano la modella nel suo "viaggio": dalle collane over long, ai bracciali bangle fino ai raffinati orecchini al lobo.



Design elegante e contemporaneo per l’orologio della collezione NINFA, presentato nel binomio yellow gold & black per un abbinamento irrinunciabile con i gioielli.



La campagna worldwide sarà presente on air in TV da febbraio e da marzo su stampa, web e nei social network del brand.





Morellato: lo spot per la Primavera Estate 2019