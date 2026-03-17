Una fuga nella natura, due amiche e una collezione che celebra la tradizione della gioielleria italiana in argento 925.



Ci sono gioielli che non aspettano un’occasione speciale. Vivono infatti con chi li indossa, nel ritmo spontaneo delle giornate, nella luce improvvisa di un momento che merita di essere celebrato. È da questa idea semplice e potente che nasce la nuova campagna P/E 2026 di Morellato, un racconto visivo che invita a fermarsi un istante e a ricordare che l’unico tempo che conta è quello presente.

Credits: Courtesy of Press Office

Un invito a vivere la bellezza nella sua forma più autentica, senza aspettare domani. La scena si apre nella laguna veneta, tra le barene e le valli lagunari, dove la natura appare ancora incontaminata e il tempo sembra dilatarsi. In questo paesaggio sospeso, dove l’acqua incontra la terra e la luce cambia continuamente, prendono vita le immagini della campagna. Non una cartolina turistica, ma un luogo intimo e poetico, scelto per raccontare le radici più profonde del brand.

Protagoniste sono due giovani donne, amiche, complici, unite da una leggerezza che nasce dalla libertà. Fuggono per qualche ora dalla routine e dalla vita iperconnessa per ritrovarsi nella natura, tra sorrisi spontanei e momenti condivisi. A bordo di una spider d’epoca attraversano i paesaggi della laguna, in un viaggio che ha il sapore delle piccole evasioni quotidiane: quelle che non hanno bisogno di grandi programmi, ma solo della compagnia giusta.

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In questa dimensione sospesa, i gioielli diventano parte della storia. Questi non possono essere considerati oggetti da custodire gelosamente in attesa di un’occasione speciale, ma presenze naturali, da indossare con disinvoltura ogni giorno. Gioielli da vivere, appunto.

Non è un caso che la collezione protagonista della campagna si chiami Venezia, proprio come la città in cui Morellato affonda le sue radici; fondata nel 1930 infatti, la maison porta con sé un legame profondo con il territorio e con la tradizione orafa italiana.



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Collane, bracciali, anelli e orecchini raccontano questa visione attraverso forme armoniose e volumi decisi. Il materiale è l’argento 925 - scelto da Morellato per tutte le collezioni precious - proposto nella sua luminosa versione silver oppure con placcatura in oro 18 carati. A illuminare il design arrivano le pietre cateye, nelle delicate sfumature del rosa e dell’azzurro, che riflettono la luce con una profondità quasi liquida, come l’acqua della laguna.

Il risultato della campagna Morellato P/E 2026 è un’estetica moderna e senza tempo, dove il carattere bold incontra una raffinatezza discreta. I gioielli sono pensati per accompagnare la quotidianità con naturalezza, stile e soprattutto consapevolezza.

Perché ogni giorno può essere l’occasione giusta, e ogni momento vissuto pienamente merita di brillare.