Moncler e Valextra si uniscono in una collezione speciale che unisce piumini deluxe e accessori e borse dal design minimal chic.



Da una parte c'è Moncler, marchio da sempre sinonimo di "piumini" e "imbottiti", dall'altro Valextra, uno dei brand di pelletteria luxury che ha fatto la storia della moda e del design italiano.

Uniteli e avrete il primo appuntamento del MONCLER GENIUS WORLD TOUR 19-20, un viaggio a tappe nell'universo del marchio, una sorta di simposio creativo itinerante pensato per portare la genialità unica dei designer in tutto il mondo.

Il primo "stop" vede la realizzazione di una collezione maschile e femminile disegnata da due diversi stilisti: la parte Men porta la firma di Sergio Zambon, la Women quella di Veronica Leoni.





Un passato trascorso presso brand come Jil Sander (dove era knitwear head designer) e Céline (nell'era di Phoebe Philo), Veronica ha interpretato i codici del marchio Moncler sovrapponendo materiali e forme in un mix pragmatico e sorprendente.



La collezione comprende giubbotti imbottiti con mantella applicata, parka extra lunghi, giacche in stile biker e silhouette sartoriali con inserti imbottiti.



La lana bouclé e i tessuti in rete aggiungono un tocco che contrasta con la funzionalità astratta delle forme. La sensazione è quella di un comfort che non compromette l’idea di eleganza, declinata in una veste sobria ed essenziale.



Maglioni a coste con tasche a bottoni e pantaloni svasati in maglia a coste costituiscono la base dei vari outfit. Le toppe realizzate in collaborazione con Itchy Scratchy Patchy conferiscono una nota informale ai capi ispirati al mondo del motociclismo.







Ma, visto che non si vive di sole "piume", l'inverno si arricchisce di accessori speciali realizzati proprio con Valextra, che porta il suo rigore minimalista su borse oversize, a tracolla e weekend bags.

Un complemento perfetto e armonico per l'universo pensato da Veronica Leoni.