Una capsule di t-shirt cui parte del ricavato sarà devoluto a GSD Foundation, che da anni sostiene progetti di ricerca e cura delle malattie cardiovascolari che colpiscono le donne

Ci sono tanti modi per comunicare e contribuire a sostenere una causa importante.

Il brand Manila Grace lo fa, stavolta, attraverso la capsule di t-shirt Call for Woman, che più di mille parole esprime la sua vicinanza alle donne e alla lotta contro le malattie cardiovascolari.

Un disturbo troppo diffuso e spesso sottovalutato: sono infatti 137.000 le donne che ogni anno vengono colpite da patologie del cuore.

Per dare un segnale forte del suo coinvolgimento e puntando a sensibilizzare quante più donne possibile verso tematiche da troppo tempo poste in secondo piano, Manila Grace diventa partner di GSD Foundation, da sempre in prima linea per ricerca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Come parte attiva di questo processo, il brand ha realizzato una capsule di t-shirt dedicate a tutte le donne: dalla mamma alla modella, fino alla sportiva e alla manager.

A ogni donna, che nel suo piccolo è una wonder woman, perché possiede mille talenti da coltivare e preservare, la sua t-shirt!

Le t-shirt della capsule Call for Women saranno in vendita nei negozi e online.