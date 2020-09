Manila Grace sposa l’impegno della GSD Foundation nei progetti di ricerca e nelle iniziative di prevenzione per il cuore delle donne.

A Manila Grace sta a cuore il cuore delle donne. Letteralmente, dato che il brand ha deciso di dare un contributo concreto alla ricerca e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari che colpiscono la popolazione femminile.

Ha così sposato l’impegno della GSD Foundation nei suoi progetti e nelle iniziative finalizzate a dare sostegno alla ricerca cardiovascolare.

Ogni anno le malattie che interessano il cuore colpiscono ben 137mila donne. È dunque fondamentale coltivare una forte consapevolezza su questo tema attraverso la partecipazione attiva a una rete virtuosa.

Diventa importantissimo coniugare ricerca, cura e informazione al fine di migliorare la salute del proprio cuore.

Credits: Manila Grace

Una parte delle vendite di ogni capo della collezione Autunno Inverno 2020-21 di Manila Grace verrà devoluta alla GSD Foundation per questa causa benefica.

E non solo: ognuna di noi può diventare promotrice e ambassador della buona causa grazie alla t-shirt con logo, pensata e studiata ad hoc per l’occasione.

La maglietta sarà in vendita in tutte le boutique e online a partire dal 21 settembre, in occasione della Giornata mondiale contro le malattie cardiovascolari che si celebra il 29 settembre.