In occasione dell’8 marzo, Manila Grace celebra la festa della donna con un cadeaux speciale

Manila Grace celebra la Festa della Donna con un regalo speciale, pensato apposta per la sua donna ideale che ha voglia di sentirsi bella per se stessa. Senza compiacere nessuno.

A tutte le clienti che si recheranno in negozio dal 28 febbraio all’8 marzo spendendo 199 euro, il brand regala un cadeaux tutto al femminile: un kit Mesauda composto da una pochette rosa con all’interno una crema viso notte e una crema contorno occhi della linea all’acido ialuronico.

Un gesto d’affetto per tutte le “sue” donne, le clienti che scelgono Manila Grace per sentirsi, libere e indipendenti anche attraverso ciò che indossano ogni giorno, come la capsule white smoking Manila Grace dove la purezza del bianco incontra l’eleganza del tailleur.

La selezione propone jumpsuit, smoking dress, completi giacca e pantalone in crêpe fluido e leggero, lavorato su revers, bordi e rifiniture in raso per aumentare al massimo la preziosità.

Gli abiti risultano leggeri e fluidi ma racchiudono una costruzione sartoriale. Lo stile elegante e classico si innerva di contemporaneità, rispondendo ai gusti e alle esigenze di donne eclettiche e multitasking.