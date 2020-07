Manila Grace lancia un concorso rivolto a chiunque voglia diventare il volto della sua campagna Fall/Winter 2020. Ecco come fare.

Manila Grace lancia il contest What's your superpower? per avvicinarsi ancora di più al suo pubblico.

Si tratta di un concorso per diventare una delle protagoniste della nuova campagna Fall/Winter 2020 del brand. Basta esprimere il proprio talento (o meglio: il proprio superpower) con la call to action Your Voice is your superpower! Tell us your story!

A partire da oggi sarà disponibile attraverso il sito e i social del brand un contest che permetterà a ogni fan di partecipare alla ricerca dei nuovi volti della campagna di Manila Grace AI 2020.

“In un contesto di inclusività ci è sembrato un gesto naturale coinvolgere maggiormente le nostre clienti che sono le nostre prime influencer e ambassador. I nostri modelli non sono solo le modelle da passerella ma anche le donne reali che incontriamo per strada e che combattono le battaglie del quotidiano. Sono infatti le nostre eroine”, ha dichiarato Elena Gandolfo, Responsabile Marketing e Comunicazione di Manila Grace alla vigilia del lancio del contest.

Abbiamo superato il lockdown dimostrando mille doti e virtù, da chi si è impratichita ai fornelli a chi ha imparato a dipingere. Atlete, scultrici, mamme e cantanti: ogni donna ha dimostrato il proprio talento e si è impegnata a renderlo unico tra le mura domestiche in questo difficile periodo di emergenza.

La voglia di reinventarsi ha tenuto alto lo spirito, scoprendo doti celate e dedicando lo spazio che da troppo tempo non ci si poteva concedere.

Manila Grace, da sempre dalla parte delle donne, vuole rendere ancora più partecipe il suo pubblico. Non solo come semplice target composto di ricettori di messaggi ma come vero e proprio protagonista. Fatto di donne in carne e ossa. E superpoteri.