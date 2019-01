In occasione di Arte Fiera a Bologna, l'artista Alessandro Malossi ha dato vita a un'opera ispirata alla it bag del marchio.



La boutique di Manila Grace si trasforma in una galleria d’arte! Sabato 2 febbraio, in concomitanza con Arte Fiera, il negozio del brand ospiterà l’illustrazione del designer Alessandro Malossi, realizzata per l'occasione.



Alessandro, giovane mente creativa, nato proprio a Bologna, è stato chiamato dal marchio per interpretare tramite il suo estro, un cult della collezione accessori Manila Grace: la Felicia Bag.

La borsa diventa il punto di partenza dell’artista che, riproducendola in maniera seriale sulla tela, va a creare un’antilope.



L’antilope, animale rapidissimo e dotato di una vista straordinaria, incarna i valori di Felicia Bag, una borsa dedicata ad una donna dinamica, smart e multitasking.



L’evento sarà inoltre animato dal dj set di Dj Trent Still, che intratterà gli ospiti con le sue vibes musicali.