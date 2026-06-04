Il colosso spagnolo unisce le forze con il duo di designer americani più d’avanguardia del momento. Il risultato? Una collezione estiva libera dai cliché e tutta da collezionare

Se siete alla ricerca del pezzo chiave che svolterà i vostri look estivi, abbiamo un’ottima notizia per voi: è uscita la collaborazione più attesa e cool di stagione, quella tra Mango e Eckhaus Latta.

Inserita all'interno dell'innovativo progetto Mango Collective - la piattaforma con cui il brand spagnolo accende i riflettori sul talento di designer indipendenti e marchi di nicchia - questa capsule collection promette di diventare il nuovo tormentone fashion dell'Estate 2026.

Ma chi c'è dietro a questo nome che sta facendo impazzire gli addetti ai lavori? Fondato nel 2011 da Mike Eckhaus e Zoe Latta, con una doppia anima divisa tra New York e Los Angeles, Eckhaus Latta è uno dei brand più interessanti della moda indipendente americana.

Il loro segreto? Un mix irresistibile tra ricercati, design inclusivo e sperimentazione e una "mission" precisa: creare abiti realmente portabili nel quotidiano.

E la capsule collection disegnata a quattro mani con Mango riflette esattamente questa visione, muovendosi con disinvoltura tra il concettuale e il super funzionale, con una spiccata sensibilità urbana.

I pezzi chiave su cui puntare a occhi chiusi? Preparatevi a innamorarvi del denim con finiture metallizzate, delle stampe e delle tinture sovrapposte che creano texture uniche. Il gioco di layering vede sovrapporsi capi ultraleggeri abbinati a modelli a grembiule, mentre trasparenze e tagli minimal in pieno stile anni Novanta regalano un twist al look.

A completare il tutto ci pensano gli accessori dalle forme asimmetriche, perfetti per dare quel tocco unconventional anche all'outfit più semplice.

Versatile, unica e decisamente edgy: la collezione Mango x Eckhaus Latta è disponibile online e in alcuni selezionati store. Il nostro consiglio? Correte a sbirciare, prima che vada sold out!