La collezione di borse e accessori Game On della Maison, interpretata da Léa Seydoux, intreccia il Monogram con cuori, fiori, denari e picche. I quattro semi della carte da gioco

Per la collezione di borse e accessori Game On, parte della Cruise 2021 di Louis Vuitton, la libertà creativa del Direttore Artistico delle collezioni femminili, Nicolas Ghesquière, ha giocato un bell'asso nella manica.

Letteralmente: in questa linea - disponibile sul sito ufficiale di Louis Vuitton - si intrecciano e si mescolano sulla tela le linee dei fiori del Monogram con quelle dei quattro semi delle carte da gioco. Musa d'eccezione della campagna la splendida attrice francese Léa Seydoux.

Credits: Louis Vuitton

In questa fantastica illusione sbocciano i fiori, si incrociano i picche, splendono i quadri. E ovviamente trionfano i cuori!

Protagonista assoluto è il simbolismo del mazzo di carte, fedele compagno del viaggiatore ed emblema di quell’intrattenimento che dà senso allo stare insieme. Quel fare gruppo per divertirsi che, oggi come oggi, è ancora più sentito a causa del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti per contenere il contagio da Covid-19.

In Game On non manca all’appello la passione per l’artigianalità, da sempre carta vincente della Maison.

Credits: Louis Vuitton

Il classico Monogram ibridato dai semi del mazzo da gioco indossa una nuova veste, fresca e vivace, colorandosi di azzurro cielo, rosso acceso e magenta.

Viene esaltato dal contrasto con il fondo bianco, per un look più discreto, oppure è mixato al fondo nero, per le più audaci...

Modelli speciali, come Twist e Capucines, sono realizzati in pelle bianca e decorate con un grande cuore rosso dai profili concentrici, in romantiche tonalità di lilla e rosa confetto.