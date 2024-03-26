In cerca del look da cerimonia perfetto? La DoubleJ vi risolve il dilemma con una piattaforma dedicata ai matrimoni con tante proposte per le invitate ma anche per le spose



Siete sommerse da inviti nuziali e non sapete quale look scegliere per l'occasione e/o che regalo fare agli sposi? Oppure siete voi a sposarvi e brancolate nel buio alla ricerca dell'ispirazione giusta per il grande giorno?

Don't panic! Ci pensa La DoubleJ a togliervi d'impaccio con il suo nuovo wedding hub.

Una sezione sul sito del brand dedicata interamente ai matrimoni con una collezione di abiti e articoli per la casa perfetti per cerimonie eleganti, ispirati a 4 incantevoli destinazioni in Italia: Portofino, il Lago di Como, la Toscana e Taormina.

Palazzo Portofino

Una raffinata interpretazione dell'estetica "marina", questa collezione mette in primo piano capi in jacquard arricchiti da fili metallici e porcellane geometriche, il tutto immerso in una palette oceanica.

Il lusso del Lago di Como

Un'attenzione femminile favolosa si riflette in abiti floreali e porcellane dal bordo dorato, conferendo a questa selezione un'eleganza classica senza tempo per le cerimonie.

Sotto il sole della Toscana

In una reinterpretazione moderna del romantico stile rustico della regione, questa selezione presenta le classiche silhouette LDJ e oggetti per la casa stravaganti, immersi in deliziose tonalità pastello.

Taormina Bohemian

Per festeggiamenti dallo spirito libero, questa vivace palette di zafferano e tonalità preziose rende omaggio a una delle regioni più selvagge d'Italia.

Molto più di un semplice servizio di assistenza, insomma!

Un'ampia gamma di palette audaci, idee per la tavola, per la location e persino per i regali di nozze: ogni aspetto del giorno del "sì, lo voglio" è curato fin nei minimi dettagli.

Una fonte di ispirazione molto preziosa per gli sposi ma anche per i planner professionisti: grazie alla linea d'aiuto High Vibe che offre servizi personalizzati per organizzare l'evento dei sogni.

Dal più sontuoso abito per la madre della sposa alla porcellana perfetta da regalare alla cognata dai gusti difficili, fino ai set che catturano l'attenzione della damigella d'onore, La DoubleJ è il punto di riferimento per tutti i must nuziali.

La DoubleJ Wedding Hub è disponibile sul sito ladoublej.com.

Courtesy of Press Office