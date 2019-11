Il brand di orologi svizzeri è partner, cronometrista e orologio ufficiale della storica competizione equestre, quest’anno alla sua 121esima edizione.



Il brand orologiero svizzero Longines è protagonista di Fieracavalli in qualità di Partner e Cronometrista Ufficiale di Jumping Verona per l’unica tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di salto ostacoli.

Dal 7 al 10 novembre Longines scenderà in campo per supportare Jumping Verona, la sola tappa nostrana del più importante circuito indoor internazionale di salto ostacoli ospitato da Fieracavalli.

Un appuntamento importantissimo, giunto quest’anno alla sua 121esima edizione.

Il marchio svizzero ha siglato un accordo con la Federazione Equestre Internazionale diventando - dal 2013 a oggi - Title Partner, Cronometrista e Orologio Ufficiale della competizione.



Il ruolo da protagonista sarà durante il Gran Premio Longines FEI World Cup™ di domenica 10 novembre.

L’Orologio Ufficiale della manifestazione è il Conquest V.H.P. “Very High Precision” con quadrante argenté.



Un mix che combina grande precisione, contenuti tecnici e look sportivo nel rispetto di quell’eleganza che è il fil rouge del brand.

Questo orologio segna un nuovo traguardo nell’ambito del quarzo: il segnatempo ospita un movimento esclusivo rinomato per il suo alto grado di precisione per un orologio analogico (± 5 secondi/anno) e per la capacità di resettare le lancette dopo un urto o dopo l’esposizione a un campo magnetico grazie al sistema DPR (sistema di rilevamento dei ruotismi).





La collaborazione tra Longines e la Federazione Equestre Internazionale rafforza lo storico impegno dell'azienda svizzera negli sport equestri e garantisce al brand un ruolo di primo piano nel settore.

Una partnership che ha portato anche a un significativo investimento di Longines nello sviluppo dei servizi di cronometraggio, di gestione di dati all'avanguardia e della tecnologia specifici per le discipline equestri.

Dalle applicazioni multimediali ai maxischermi, dai tabelloni alle trasmissioni radiotelevisive nell'ambito della presentazione degli eventi della Federazione Equestre Internazionale in tutto il mondo è infatti Longines che si occupa del lato tech.

Una passione per gli sport equestri che risale al 1878, anno in cui Longines ha prodotto un cronografo decorato dall’incisione di un fantino e del suo cavallo. Un modello che è stato a lungo "il modello" per chi praticava sport a cavallo e che ancora è nel cuore degli appassionati.