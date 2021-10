Stile naturale ed elegante, femminilità sofisticata: per questo Cristina Marino è stata scelta come testimonial dal brand del gioiello ecologico. Che annuncia anche un’altra novità…

Un autunno all'insegna delle novità per il marchio Live Diamond, brand di diamanti "sostenibili".



La prima è la collaborazione, in veste di ambassador, con Cristina Marino, attrice, influencer, fondatrice di befancyfit.com (business dedicato al mondo fitness, lifestyle e benessere) e moglie dell'attore Luca Argentero con cui ha avuto una bimba, Nina lo scorso anno.



La seconda riguarda il mondo delle collezioni Live Diamond: a quella dei di diamanti, suo core business, infatti, il marchio italiano ha aggiunto rubini, smeraldi e zaffiri ottenuti in laboratorio con un particolare processo produttivo lab-grown.



Ma come nascono le gemme sostenibili di Live Diamond? Si parte da un piccolo frammento di diamante naturale, o di un’altra gemma preziosa, che viene fatto crescere in un ambiente artificiale ricreando le medesime condizioni in cui si creano le gemme tradizionali.

Il risultato sono diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri ecologici con le stesse caratteristiche di lucentezza e purezza delle gemme estratte. Così simili da ricevere la certificazione IGI (International Gemological Institute).

Le pietre così realizzate, ecologicamente compatibili e socialmente responsabili, vengono poi lavorate in modo tradizionale e incastonate in gioielli in oro bianco.

Ogni gioiello Live Diamond viene consegnato nel suo astuccio, realizzato in materiale ecosostenibile (carta FSC certificata) e munito di certificazione di qualità.



Bracciali, collane, anelli e orecchini che oltre ad onorare una promessa d’amore o a sigillare un momento speciale, diventano anche una scelta responsabile verso il pianeta.