Per Natale celebriamo l'amore con lo stile raffinato ed esclusivo di Recarlo e i suoi gioielli dal taglio brillante forma cuore



È sempre l'occasione buona per celebrare l'amore, soprattutto a Natale, con un dono che duri in eterno, come i gioielli Recarlo. E il cuore è proprio il protagonista della collezione Anniversary Love, diventando un simbolo prezioso e un regalo di Natale indimenticabile.

Sono tante le proposte di Recarlo, tra le quali il solitario, l'emblema per eccellenza dell'amore, che in questa collezione trova un disegno nuovo, a fianco della versione classica, caratterizzato dal diamante centrale e da un contorno di pavè di diamanti, per un doppio cuore di pura luce. Il taglio del brillante a forma di cuore che si ritrova in tutti i gioielli è caratterizzato da 58 faccette totali e riprende la forma dei primissimi tagli del XIV secolo, per un effetto luminoso che incanta e stupisce.

La pietra è sospesa e l’oro bianco regala un design morbido e avvolgente. E il cuore anima anche il giradito Eternelle, la Rivière e il Trilogy, dove i cuori di diamanti si alternano, in direzioni opposte. Completa la Collezione il Contrariè, un vero girotondo di cuori luminosi.

Per Natale ditelo con il cuore di Recarlo, per esprimere i vostri sentimenti e lo spirito che ha animato la collezione Anniversary Love: il tempo è il dono più grande che possiamo dedicare a qualcuno e quando è condiviso si trasforma in una vita insieme.





Con i gioielli Recarlo l’Amore dura per sempre I gioielli della collezione Anniversary Love di Recarlo

Pendente con cuore Recarlo

Il giradito Eternelle di Recarlo



I solitari della collezione Anniversary Love di Recarlo

Il solitario Recarlo con cuore con 58 faccette totali, che riprende la forma dei primissimi tagli del XIV secolo

