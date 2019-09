Con la collezione firmata Liu Jo Sport il ritorno in palestra non è mai stato così glam!



Back to school, back to office e, naturalmente, back to gym: Settembre è il mese per ripartire alla grande, anche in palestra!

Se la scelta del look però vi impensierisce, no panic! La collezione Liu Jo Sport Active arriva a risolvere ogni dilemma sull'outfit giusto!

Leggings tinta unita e stampati effetto lucido e opaco, un top cropped e un giubbotto in nylon con maniche in lycra sono i pezzi che compongono il perfetto guardaroba per l'allenamento... e non solo!

Pensati per chi è sempre in movimento e vive la giornata al massimo, i pezzi della capsule hanno un fit confortevole rubato al mondo sportswear ma mantenendo la natura ultraglamorous del brand Liu Jo.

I materiali assicurano il massimo di comfort e performance anche durante l’attività fisica, senza riununciare a un tocco fashion!

Come nel caso dei leggings stampa maculata che mixano il finish lucido e opaco, indossati dalla splendida modella Anna Ewers, negli scatti della campagna Fall Winter 2019-20 firmati dal duo di fotografi Mert & Marcus.