Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Le collab di moda sono un terreno di sperimentazione decisamente florido e la cui vena pare non esaurirsi mai. Questa settimana è nato un nuovo sodalizio che mette insieme uno dei più importanti e-commerce internazionali con… un’insospettabile principessa gotica.

The House of Gucci alle nostre latitudini non arriverà prima del 16 dicembre, ma per ingannare l’attesa abbiamo un suggerimento: rispolverate i vostri reperti d’archivio e preparatevi ad accogliere la Gucci mania.

Cosa unisce una fashion designer, un art director e un ristorante? Ecco a voi il progetto WATOTO, nato per aiutare i bambini di Zanzibar e offrire loro la scuola che mancava.

Con la festive season alle porte ogni scusa è buona per farsi tentare. Cedete pure, con le fashion pills di Grazia.it. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la nuova Lotto Signature by Qingzi Gao

(Credits: courtesy of press office)

Promuovere le giovani generazioni di designer e alimentare i circoli virtuosi fra diverse discipline è da sempre uno dei motivi di successo di una filiera florida come quella del Made in Italy, che tante soddisfazioni continua a dare su tutti i versanti della creatività. Stavolta ne parliamo a proposito del Lotto Sport Award, premio che lo storico brand di abbigliamento sportivo dedica appunto a sostenere le nuove leve del fashion design. A vincere il riconoscimento, consegnato durante l’International Talent Support, è stata la designer cinese Qingzi Gao, classe 1995. A lei si deve l’immaginifica rilettura della calzatura più iconica di Lotto, nel segno di una visione futuristica ed eclettica, che unisce estetica contemporanea e stampe vintage. #BackToTheFuture

Fashion Pills: martedì e l’inclusività by Alessandro Enriquez

(Credits: courtesy of press office)

Sei modelli di bambole in edizione limitata, un messaggio forte e condivisibile e uno stilista siciliano con un côté internazionale, che mescola Francia e Tunisia. Con un mix così il risultato non poteva che essere da favola, e infatti la nuova campagna digitale scattata a Los Angeles, pensata per diffondere messaggi positivi alle nuove generazioni, ci trasporta in un mondo magico di colore e ottimismo. Lo fa grazie al tocco "enriqueziano" con cui sono stati customizzati 3 Barbie e 3 Ken, finiti così in un sogno dal sapore Anni ’50 - tra i pois e i cuori tanto cari allo stilista. Un sogno che è portatore dello spirito di diversity & inclusivity di Mattel, perseguito proprio attraverso la moda e le tante varietà di tonalità di pelle, colori degli occhi, capigliature e forme del corpo rappresentato dalle Barbie fashionistas. #BarbieStyle

Fashion Pills: mercoledì e The Vampire Wife per Matches Fashion

(Credits: courtesy of press office)

Fondato dalla designer e modella Susie Cave, moglie del musicista rock Nick Cave, The Vampire Wife è un brand inglese che unisce gusto gotico e romanticismo in abiti rétro e accessori dalla spiccata vena décor. Lo stesso spirito che è possibile ritrovare anche nella collezione disegnata per la casa, in vendita in esclusiva su Matches Fashion, e che è pensata idealmente come un lento processo di disvelamento room-by-room. La prima stanza coinvolta è quella da letto – e non poteva che essere così, visto il tono maliziosamente ammiccante del brand. Ecco dunque una selezione di completi letto in tessuti voluttuosi come la seta e il velluto, cuscini di ogni foggia e dimensione, ma anche di oggetti più velleitari come porta bijoux e sacchetti profumati, oltre al celebre teddy bear tanto caro al marchio, rivestito per l’occasione in una stoffa dalla delicata fantasia floreale. #InGothWeTrust

Fashion Pills: giovedì e il ciclone The House of Gucci

(Credits: courtesy of press office)

Che sarebbe stato l’evento dell’anno (anche se di un anno che non ci ha certo risparmiato sorprese e spettacolo) lo sapevamo. E che il film di Ridley Scott - con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver - fosse destinato a far parlare di sé in lungo e in largo pure. Quello che forse in pochi avrebbero immaginato è l’effetto Guccification dell’uscita cinematografica negli USA, che in poche ore ha portato il vintage della maison fiorentina a sbancare ogni pronostico di vendita. A rivelarlo è Vestiaire Collective, la piattaforma di luxury second hand più famosa del mondo. Che nello snocciolare i dati della nuova mania fotografa un trend in atto sin dall’annuncio della realizzazione del film. I pezzi più "ricercati" è proprio il caso di dirlo, sono le borse Horsebit del 1955 e la Jackie, ma vanno forte anche cinture, gioielli e capi maschili. Insomma, siete avvisati: se nell’armadio custodite gelosamente da anni un Gucci d’antan, questo è il momento di sfoggiarlo. #LogoMania

Fashion Pills: venerdì e WATOTO, il progetto umanitario che insegna ai bambini a nuotare

(Credits: courtesy of press office)

Nonostante gli abitanti dei villaggi Pingwe e Kae di Zanzibar vivano sul mare e per la maggior parte lavorino come pescatori, molti di loro non sanno nuotare, anche perché, in un paese musulmano, per donne e bambine i burkini sono un lusso. WATOTO nasce da questa necessità: dare ai bambini tutti gli strumenti necessari per crescere e vivere sul mare senza correre rischi. Il progetto vede coinvolto il brand Skin of Nature, che fornisce ai bambini un set composto da occhialini e braccioli, ma soprattutto shorts e burkini interamente realizzati con prodotti ricavati da reti da pesca e plastica riciclata. Un modo concreto per supportare WATOTO è acquistare una t-shirt disegnata da Filippo Antonioli, uguale a quella donata ai bambini, e contribuire così alla raccolta fondi. E in questo caso ci sentiamo proprio di dirlo: fare shopping fa bene! #SupportiveFashion