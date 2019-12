Kidult esplora il concetto di tempo creando l’innovativa Time Collection. Una linea di orologi e bracciali-cinturino in cui spicca un "fake" orologio con lancette disegnate





Kidult, il concept brand della maison di gioielli Mabina, ha lanciato una linea di accessori davvero originale: la "Time Collection", una capsule composta di orologi e bracciali-cinturino che si preannunciano veri cult-object di stagione.

Non si tratta infatti di semplici orologi che scandiscono l’ora in maniera tradizionale bensì di vere e proprie creazioni artistiche che giocano con il concetto di tempo.

Sdrammatizzando così la cosa che più ci fa paura: i minuti che passano inesorabili, appunto.







La punta di diamante di questa nuova collezione è il “Funny Watch”, un orologio divertentissimo di nome e di fatto.

Perché, di fatto, non è un orologio: si tratta di una cassa e un bracciale in acciaio in cui le lancette disegnate simulano un orologio, scherzando con il tempo. E ingannandolo in maniera geniale!



Il Funny Watch è un gioiello inedito e interessante non solo per il lato estetico ma anche per il concetto che cela dietro all’apparenza giocosa.

Temiamo il tempo che scorre? E allora fermiamolo!







Per chi invece non riesce a uscire dalla "dittatura della temporalità" e ha bisogno di un orologio vero da consultare (oltre che da sfoggiare come accessorio), c’è anche il "Classic Watch" che ha una cassa classica, con lancette funzionanti.

La Time Collection offre una nuova idea di componibilità attraverso una vasta scelta di elementi combinabili fra loro.

Un’enorme varietà di bracciali-cinturino, tutti coloratissimi, in pelle, in tessuto o in acciaio, permettono un livello di personalizzazione elevatissimo.

Per crearsi da soli un gioiello unico che parla di sé.



Ma anche parole vere e proprie sono protagoniste della linea, in perfetta sintonia con il trend della lettering mania: sui bracciali-cinturino compaiono aforismi e citazioni dedicati al tempo.







A partire da "Dai ad ogni giorno la possibilità di essere il più bello della tua vita" di Mark Twain fino a "Carpe Diem", le proposte di lettering sono tante. Tutte motivazionali ed esortative, capaci di riportarci al qui e ora per farci godere il momento presente.



Il “Funny Watch” è disponibile in versione rotonda o rettangolare, in acciaio e in acciaio rose gold Pvd, venduto con bangle ovali e con incisioni in nero.



I bracciali-cinturino sono di pelle a giro singolo o doppio e in tessuto a doppio giro, declinati in dieci colori diversi per ogni versione.

Ma la vera anima di questi accessori è il filo conduttore che li intesse, ossia la creatività di ciascuno di noi.