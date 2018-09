Si chiama “Fresh Leaves” ed è la capsule collection ideata dal cantante che reinterpreta gli iconici capi Levi’s, dalla denim jacket alle camicie jeans



Potrebbe sembrare il titolo della nuova canzone che ascolteremo quest'Autunno ma in realtà è il nome di quella che sarà una hit fashion, genere casual.

Fresh Leaves è il nome della collezione appena lanciata da Levi’s che porta una firma famosissima del panorama musicale: quella di Justin Timberlake.

Il cantante ha ideato per il brand di denim una capsule collection di venti capi, ciascuno dei quali reinterpreta in chiave contemporanea i pezzi iconici che hanno fatto la storia di Levi’s.



In vendita in tutto il mondo a partire dal 4 ottobre (negli store selezionati e sul sito web del marchio), questi jeans, denim jacket, camicie e parka si ispirano innanzitutto all’amore di Justin Timberlake per la musica.



“L’abito è importante nel processo creativo e nella performance di un artista quanto la musica stessa. Questa collezione con Levi’s è il mio tentativo di condividere con i miei fan parte della mia esperienza”, ha detto l’artista.









Justin Timberlake per Levi's

A essere rivisti e adattati, spiccano icone del brand come la giacca reversibile plaid/nylon e la Oversized Camo Hoodie, modelli che da sempre vestono i musicisti dall'animo rock e pop.



Oltre alla cifra stilistica di Levi’s, ossia l'alta qualità dei tessuti e della manifattura, la collezione aggiunge spunti tratti dallo streetwear: giocando con le proporzioni, propone capi oversize e aggiunge il cappuccio sulle Trucker e sulle maglie.



L’elemento distintivo della collezione è l’iconico Red Tab Levi’s e la dicitura “Two Horse Pull” sulla patch di pelle, stampati in inchiostro nero.









La collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s Giacca jeans della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.





Credits: Levi's



Jeans della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's

Parka della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's





Camicia della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's





Giacca modello husky della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's





T-shirt della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's



Giacca in denim color beige della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's

Jeans della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's

Jeans della collezione “Fresh Leaves” firmata Justin Timberlake per Levi’s.

Credits: Levi's



