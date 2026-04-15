La cantante e Liu Jo insieme per una collab speciale: protagonista il denim, declinato in 7 capi sexy e e dei jeans in puro stile anni Duemila

Liu Jo ha scelto Elodie per inaugurare un nuovo capitolo della propria evoluzione creativa, dando vita alla capsule collection Liu Jo feat. Elodie per la primavera-estate 2026.

Un progetto strutturato e destinato a svilupparsi nel tempo: quattro drop distribuite nell’arco di due anni, ciascuna con una propria identità ma parte di un racconto coerente, una narrazione che riflette perfettamente il manifesto "ORA" del brand.

Il punto di incontro tra i due mondi è naturale. Da un lato, l’estetica e il know-how di Liu Jo, con il denim come firma riconoscibile; dall’altro, la visione di Elodie, artista capace di interpretare la contemporaneità con autenticità e talento. Il risultato è una capsule pensata a quattro mani, in cui ogni capo diventa estensione di un immaginario condiviso.

Protagonista assoluto è proprio il denim, qui reinterpretato come linguaggio identitario oltre che materiale iconico. Le silhouette giocano tra rigore e sensualità, con richiami Y2K, dettagli couture e costruzioni sartoriali che raccontano una femminilità libera e sicura di sé. Tra i pezzi chiave spicca DEA, un jeans baggy dalla vestibilità ampia con risvolto frontale: un modello che affonda le radici nella cultura hip hop anni ’90 e 2000 e che oggi torna in una versione contemporanea, disinvolta e consapevole.

Accanto al denim, la capsule introduce elementi più sperimentali, come top e t-shirt con stampa trompe-l’œil effetto jeans, che giocano con la percezione e trasformano il capo in un esercizio visivo tra realtà e illusione. Un dettaglio che rafforza il carattere innovativo della collezione e ne sottolinea l’attitudine fashion-forward.

Il primo drop punta su 7 capi ad alta desiderabilità, costruendo un guardaroba essenziale ma d’impatto, pensato per generare attesa e coinvolgimento. Un approccio che guarda alle nuove generazioni, sempre più attente a progetti che uniscono estetica, storytelling e identità.

“Ho voluto creare qualcosa che mi rappresentasse davvero”, racconta Elodie. E non è difficile crederle: il denim, resistente e in continua evoluzione, diventa qui una materia viva, capace di trasformarsi nel tempo senza perdere autenticità.