Al claim di "Se non sono tacchi, sono Havaianas", il brand ridefinisce l'estetica contemporanea in collaborazione con "Il Diavolo veste Prada 2"

Havaianas annuncia l'inizio di una nuova era stilistica unendo le forze con uno dei franchise più iconici della cultura fashion mondiale. In occasione del lancio de "Il Diavolo veste Prada 2" della 20th Century Studios, nelle sale italiane a partire da domani, 29 Aprile 2026, il brand brasiliano presenta la Puffed Family: una collezione audace che sfida le convenzioni del lusso tradizionale.

La collaborazione non è una semplice operazione di co-branding, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Alla base del progetto il messaggio "Se non sono tacchi, sono Havaianas". In un mondo dove la moda è in costante evoluzione, Havaianas si propone come l’unica alternativa possibile all’eleganza formale, offrendo un manifesto di auto-espressione che libera lo stile dai vincoli della tradizione.

Protagonista assoluta di questo nuovo capitolo è per l'appunto la Puffed Family, una linea che eleva il DNA di Havaianas verso territori inesplorati. Caratterizzata da volumi architettonici, materiali premium e un design irresistibile, la collezione trasforma l’iconica silhouette brasiliana in un accessorio d’alta moda.

Cinturini imbottiti, bordi amplificati e suole ridisegnate definiscono un’estetica capace di inserirsi con naturalezza nelle occasioni d’uso più esclusive, consolidando il ruolo di Havaianas come protagonista della scena fashion internazionale.

4 i modelli disponibili:

Luna Puffed: Un’interpretazione sofisticata del design urban con cinturini evoluti.

Havaianas Puffed Up: Volume deciso e linee pulite per un look bold

Maxi Puffed: Proporzioni enfatizzate che giocano con lo spazio

Over Puffed: L'esaltazione del comfort imbottito in chiave couture



Pronte a scegliere le vostre preferite? Comfort e glamour andranno di pari passo (sì, sono Miranda Priestly approved!)