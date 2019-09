L'attrice italiana è la nuova testimonial della campagna Autunno Inverno 2019 del marchio italiano.



Per la prima volta nella sua storia, il brand iBlues sceglie come ambassador un’attrice: Giulia Michelini.



E si tratta di una “prima assoluta” anche per lei che mai prima di ora aveva vestito i panni della testimonial.

Per le campagne pubblicitarie delle collezioni Autunno Inverno 2019 e Primavera Estate 2020 il volto di iBlues sarà proprio quello dell'attrice tra le più amate dal pubblico del piccolo e grande schermo.





Giulia Michelini per iBlues. Credits: iBlues

Apprezzata per la sua spontaneità sul set, la Michelini ipnotizza al primo sguardo grazie all’energia pura.



Anche i ruoli forti e decisi che ha spesso interpretato nelle serie televisive Squadra antimafia e Rosy Abate l'hannor resa più forte e decisa.

E hanno anche influenzato il suo stile: un'irresistibile mix di mood tomboy e femminilità elegante e naturale, ecco come si potrebbe definire Giulia Michelini.







Giulia Michelini per iBlues. Credits: iBlues

Per questo si identifica perfettamente nell’immagine iBlues che le consente di giocare con la moda mantenendo uno stile rilassato e adatto a tutte le occasioni.

Dal look casual-chic fatto di jeans e t-shirt all’abito da sera, gli outfit di Giulia Michelini sono versatili e sempre impeccabili, ma con un un pizzico di quella intelligente ironia che è la sua cifra stilistica.